Ministro de Salud se refiere a las condiciones del Hospital Panamá Solidario

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, se refirió este martes a la situación del Hospital Panamá Solidario, infraestructura adquirida por el Estado durante la pandemia por un monto de 10 millones de dólares que actualmente permanece en estado de abandono y vandalismo.

“La verdad es que no tengo información sobre eso porque es un hospital que no es nuestro. Eso nunca fue del Ministerio de Salud (...) realmente no sé cómo estarán las condiciones de eso, no sé inclusive si vale la pena llevarse eso de ahí en las condiciones que está, cómo quedará eso. No tengo ni idea realmente”, indicó el ministro

Explicó que anteriormente se intentó realizar un estimado para la reubicación del hospital modular; sin embargo, costaba más de un millón de dólares solo la movilización.

"Trasladarlo a otro lugar no resultaba viable porque estaba muy deteriorado cuando lo inspeccionamos. No era propiedad nuestra y no logramos que se concretara el traspaso, por lo que quedó en el abandono. Además, los propietarios del terreno reclaman el predio, ya que fue cedido en calidad de préstamo, lo que complica aún más la situación".