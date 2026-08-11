Panamá Nacionales -  11 de agosto de 2026 - 16:04

¿Tienes una mascota? Realizarán jornada de esterilización a bajo costo en Tocumen

Jornada de esterilización para perros y gatos será este domingo en Tocumen, ofrecerá 500 cupos para esterilizar domingo.

Esterilización en Tocumen. 

Esterilización en Tocumen. 

Despacho de La Primera Dama
María Hernández
Por María Hernández

En el marco del Día Internacional del Animal Sin Hogar, la Alcaldía de Panamá y la fundación Spay Panamá realizarán una jornada de esterilización veterinaria para perros y gatos este domingo 16 de agosto de 2026, en La Siesta de Tocumen.

La actividad contará con 500 cupos disponibles y busca facilitar el acceso a este procedimiento veterinario para dueños de mascotas, como parte de las acciones dirigidas al bienestar y cuidado responsable de los animales.

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¿Cuánto cuesta la esterilización?

De acuerdo con la información de la jornada, el costo será de:

  • Perros criollos: B/.15.
  • Perros de raza: desde B/.45.
  • Gatos: B/.5.

Las esterilizaciones estarán a cargo del equipo de Spay Panamá.

Requisitos para las mascotas

Los organizadores establecieron algunos requisitos para poder participar en la jornada:

  • Los gatos deben ser llevados en fundas o kennels.
  • Los perros deben acudir con collar y correa.
  • Las mascotas deben cumplir con un ayuno de seis horas antes del procedimiento.

¿Cómo reservar un cupo?

Las personas interesadas pueden reservar su espacio comunicándose únicamente por WhatsApp al 6288-2555.

Debido a que solamente se habilitarán 500 cupos, se recomienda realizar la reserva con anticipación.

La actividad forma parte de las iniciativas para promover la tenencia responsable y contribuir a la prevención de la reproducción no planificada de perros y gatos.

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