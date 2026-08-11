¿Tienes una mascota? Realizarán jornada de esterilización a bajo costo en Tocumen

En el marco del Día Internacional del Animal Sin Hogar, la Alcaldía de Panamá y la fundación Spay Panamá realizarán una jornada de esterilización veterinaria para perros y gatos este domingo 16 de agosto de 2026, en La Siesta de Tocumen.
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¿Cuánto cuesta la esterilización?
De acuerdo con la información de la jornada, el costo será de:
- Perros criollos: B/.15.
- Perros de raza: desde B/.45.
- Gatos: B/.5.
Las esterilizaciones estarán a cargo del equipo de Spay Panamá.
Requisitos para las mascotas
Los organizadores establecieron algunos requisitos para poder participar en la jornada:
- Los gatos deben ser llevados en fundas o kennels.
- Los perros deben acudir con collar y correa.
- Las mascotas deben cumplir con un ayuno de seis horas antes del procedimiento.
¿Cómo reservar un cupo?
Las personas interesadas pueden reservar su espacio comunicándose únicamente por WhatsApp al 6288-2555.
Debido a que solamente se habilitarán 500 cupos, se recomienda realizar la reserva con anticipación.
La actividad forma parte de las iniciativas para promover la tenencia responsable y contribuir a la prevención de la reproducción no planificada de perros y gatos.