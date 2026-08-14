Desaparecido en Darién: buscan a Juan Alexis Ramírez tras naufragio de una lancha

Una familia de la comunidad de Mano de Piedra, en el distrito de San Miguelito, solicitó el apoyo de las autoridades y de la ciudadanía para ubicar al joven Juan Alexis Ramírez, de 20 años, quien se encuentra desaparecido desde el sábado 8 de agosto en la provincia de Darién.

De acuerdo con su madre, Claudia Valencia, el joven se trasladó a las costas darienitas con el objetivo de generar mayores ingresos mediante labores de pesca junto a un grupo de compañeros. Sin embargo, el mal tiempo y el fuerte oleaje provocaron desperfectos mecánicos que terminaron por partir la lancha en dos. Aunque los demás tripulantes lograron salir del mar a salvo, informaron que no lograron localizar a Ramírez.

Según la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público, la embarcación había zarpado desde la isla de Saboga con destino a Santa Bárbara. Juan Alexis es egresado del Bachillerato en Letras del Instituto Alfredo Cantón.

Actualmente, familiares del joven se desplazaron hacia la provincia de Darién para realizar labores de búsqueda por las islas aledañas al lugar del incidente, en un operativo en el que también participan agentes del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).

Si usted posee información que contribuya a dar con su paradero, puede comunicarse a los teléfonos 6945-9239 o 6191-0830.