Aprehenden a una mujer durante allanamientos en Baco y Puerto Armuelles

Una mujer de 22 años fue aprehendida durante una serie de diligencias de allanamiento realizadas en los corregimientos de Baco y Puerto Armuelles, en la provincia de Chiriquí.

La operación fue desarrollada por unidades de la Dirección Antinarcóticos del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), en coordinación con la Fiscalía de Drogas de Chiriquí.

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¿Qué encontraron en casa de la mujer durante el operativo?

De acuerdo con la información oficial, durante las diligencias las autoridades encontraron en poder de la mujer 48 fragmentos rocosos y nueve carrizos con polvo blanco, que se presume corresponden a sustancias ilícitas.

La ciudadana fue aprehendida y tanto ella como los elementos encontrados quedaron a órdenes de las autoridades competentes, que continuarán con las investigaciones y determinarán las responsabilidades correspondientes.

Las diligencias forman parte de las acciones que desarrollan las autoridades para combatir el tráfico y distribución de sustancias ilícitas en la provincia de Chiriquí.