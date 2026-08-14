Aprehenden en Guna Yala a ciudadano requerido por violación sexual agravada

Un ciudadano requerido por la presunta comisión del delito contra la integridad y la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual agravada, fue aprehendido en la comarca Guna Yala .

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Ciudadano requerido por presunta violación sexual agravada

La captura estuvo a cargo de unidades de la Dirección de Inteligencia de la 2.ª Brigada Caribe del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

Tras su aprehensión, el ciudadano fue puesto a disposición de la autoridad competente, que continuará con las diligencias correspondientes dentro del proceso.