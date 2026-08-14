Guna Yala Nacionales -  14 de agosto de 2026 - 11:02

Aprehenden en Guna Yala a ciudadano requerido por violación sexual agravada

Un ciudadano requerido por presunta violación sexual agravada fue aprehendido por unidades de Senafront en la comarca Guna Yala.

Ciudadano requerido por presunta violación sexual agravada

Ciudadano requerido por presunta violación sexual agravada

@senafront
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un ciudadano requerido por la presunta comisión del delito contra la integridad y la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual agravada, fue aprehendido en la comarca Guna Yala.

Ciudadano requerido por presunta violación sexual agravada

La captura estuvo a cargo de unidades de la Dirección de Inteligencia de la 2.ª Brigada Caribe del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

Tras su aprehensión, el ciudadano fue puesto a disposición de la autoridad competente, que continuará con las diligencias correspondientes dentro del proceso.

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