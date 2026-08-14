ACP anuncia trabajos para este sábado: estos son los lugares que no tendrán agua

El Canal de Panamá (ACP) informa que la planta potabilizadora de Miraflores suspenderá sus operaciones de manera temporal este sábado 15 de agosto, debido a trabajos de mantenimiento programados en sus instalaciones.
Durante este periodo se interrumpirá el suministro de agua potable en las siguientes áreas:
- El Tucán
- Panamá Pacífico
- San Juan
- Arraiján
- Calle J
- Ancón
- Curundú
- Avenida Nacional
- San Miguel
- Calidonia
- Perejil
- La Exposición
- Balboa
- Amador
- El Chorrillo
- Santa Ana
- San Felipe
Por su parte, los sectores de Gamboa, Paraíso, Clayton, Cárdenas y Albrook mantendrán el suministro a través de sus tanques de reserva. No obstante, se recomienda a los residentes hacer un uso responsable del agua y adoptar medidas de ahorro durante la jornada de mantenimiento.
Una vez concluidos los trabajos, se coordinará con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) el restablecimiento gradual del servicio en las redes de distribución afectadas.
Se agradece la comprensión de los usuarios y se les exhorta a tomar las previsiones necesarias para minimizar cualquier inconveniente.