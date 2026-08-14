ACP anuncia trabajos para este sábado: estos son los lugares que no tendrán agua

El Canal de Panamá (ACP) informa que la planta potabilizadora de Miraflores suspenderá sus operaciones de manera temporal este sábado 15 de agosto, debido a trabajos de mantenimiento programados en sus instalaciones.

Las labores se extenderán por aproximadamente ocho horas, en un horario comprendido entre las 10:00 p.m. del sábado 15 de agosto y las 6:00 a.m. del domingo 16 de agosto.

Durante este periodo se interrumpirá el suministro de agua potable en las siguientes áreas:

El Tucán

Panamá Pacífico

San Juan

Arraiján

Calle J

Ancón

Curundú

Avenida Nacional

San Miguel

Calidonia

Perejil

La Exposición

Balboa

Amador

El Chorrillo

Santa Ana

San Felipe

Por su parte, los sectores de Gamboa, Paraíso, Clayton, Cárdenas y Albrook mantendrán el suministro a través de sus tanques de reserva. No obstante, se recomienda a los residentes hacer un uso responsable del agua y adoptar medidas de ahorro durante la jornada de mantenimiento.

Una vez concluidos los trabajos, se coordinará con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) el restablecimiento gradual del servicio en las redes de distribución afectadas.

Se agradece la comprensión de los usuarios y se les exhorta a tomar las previsiones necesarias para minimizar cualquier inconveniente.