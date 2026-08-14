Panamá fortalece su presencia audiovisual en el Festival de Cine de Locarno en Suiza

La participación de Panamá en la edición número 79 del Festival de Cine de Locarno, en Suiza, abrió canales de cooperación para ampliar las oportunidades de movilidad, formación e internacionalización del talento audiovisual panameño en uno de los escaparates cinematográficos más importantes de Europa.

La agenda institucional estuvo encabezada por la viceministra de Cultura, Arianne Benedetti, y el embajador de Panamá ante la Confederación Suiza, Darío Chirú. Este despliegue marcó la primera intervención del país en el Día de la Diplomacia del certamen, además de incluir encuentros estratégicos con autoridades locales, organizadores del festival y actores clave de la industria cultural.

Entre los acercamientos destacados, la delegación panameña sostuvo intercambios con Raphaël Brunschwig, CEO del Locarno Film Festival; Giona A. Nazzaro, director artístico; Nicola Pini, alcalde de Locarno; Francesco De Biasi, responsable de Programas Educativos; y Stefano Knuchel, director de Locarno Factory. La misión también contempló reuniones de trabajo con el equipo de Locarno Pro y una visita institucional al Museo Casa Rusca, donde los representantes fueron recibidos por su director, Sebastén Peter.

Con esta gira, el Gobierno Nacional busca consolidar una presencia más activa de Panamá en futuras ediciones del festival y sentar las bases para nuevos acuerdos culturales con la ciudad de Locarno, los cuales abarcan el intercambio de experiencias bajo el marco de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO.