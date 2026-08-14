Bocas del Toro Nacionales -  14 de agosto de 2026 - 14:58

Capturan en Bocas del Toro a hombre condenado a 60 meses por robo agravado

Senafront capturó en Guabito, Bocas del Toro, a un hombre condenado a 60 meses de prisión por robo agravado. Será llevado al penal de Deborah.

Capturan en Bocas del Toro a hombre condenado a 60 meses

Capturan en Bocas del Toro a hombre condenado a 60 meses

@SENAFRONT
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un hombre de 22 años, condenado a 60 meses de prisión por robo agravado, fue capturado por unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en la provincia de Bocas del Toro.

La aprehensión se realizó en la comunidad de Puente Negro, en Guabito, por unidades del Batallón General Manuel Quintero Villarreal. De acuerdo con Senafront, el ciudadano mantenía una orden de captura emitida por el Juzgado de Cumplimiento de Bocas del Toro.

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El hombre mantiene una condena de 60 meses de cárcel por el delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de robo agravado. Tras ser aprehendido, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el procedimiento establecido.

Posteriormente, sería ingresado al Centro Penitenciario de Deborah, en Bocas del Toro, para cumplir la condena impuesta por las autoridades judiciales.

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