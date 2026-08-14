Capturan en Bocas del Toro a hombre condenado a 60 meses por robo agravado

Un hombre de 22 años, condenado a 60 meses de prisión por robo agravado, fue capturado por unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en la provincia de Bocas del Toro.
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¿Por qué era buscado en Bocas del Toro?
El hombre mantiene una condena de 60 meses de cárcel por el delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de robo agravado. Tras ser aprehendido, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el procedimiento establecido.
Posteriormente, sería ingresado al Centro Penitenciario de Deborah, en Bocas del Toro, para cumplir la condena impuesta por las autoridades judiciales.