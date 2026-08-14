Minsa pide no usar perfume Paco Rabanne y recomienda desecharlo: ¿por qué?

El Ministerio de Salud (Minsa) recomendó a las personas que tengan en sus hogares el perfume Paco Rabanne objeto de una medida sanitaria abstenerse de utilizarlo y desecharlo, luego de que se verificara que su formulación contiene sustancias sujetas a restricciones o prohibiciones en listas internacionales de referencia.

La recomendación fue emitida por la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, que mantiene acciones de cosmetovigilancia para identificar y retirar del mercado productos cosméticos que no cumplen con las disposiciones sanitarias establecidas.

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¿Qué recomienda el Minsa a quienes tienen el perfume?

Ante la medida sanitaria, el Minsa recomienda:

No utilizar el perfume si se encuentra en casa.

si se encuentra en casa. Desechar el producto .

. Reportar cualquier reacción o evento adverso que pudiera presentarse después de utilizar un producto cosmético.

que pudiera presentarse después de utilizar un producto cosmético. Comprar estos productos mediante canales autorizados y verificar su procedencia y registro sanitario.

¡Alerta sanitaria! Minsa ordena retirar perfume Paco Rabanne Black XS del mercado panameñohttps://t.co/VbtbbFodI0 — Telemetro (@Telemetro) August 14, 2026

El director nacional de Farmacia y Drogas, Uriel Pérez, explicó que los perfumes son considerados productos cosméticos y que la autoridad sanitaria revisa tanto los productos que solicitan registro sanitario como aquellos que ya están registrados en Panamá.

¿Por qué fue retirado el perfume?

Pérez explicó que el Minsa verifica que las formulaciones de los productos cosméticos no contengan componentes prohibidos o restringidos en listas internacionales, particularmente las utilizadas como referencia en Europa.

Estas listas se actualizan periódicamente. Por ello, un producto que anteriormente contaba con registro puede posteriormente ser objeto de una revisión o medida sanitaria cuando cambian las disposiciones sobre determinadas sustancias.

El funcionario señaló que algunos componentes pueden estar relacionados con reacciones alérgicas, mientras que otros pueden representar riesgos asociados con una exposición prolongada.

La autoridad indicó que estas medidas tienen un carácter preventivo y buscan evitar que productos que representen un riesgo potencial permanezcan disponibles para los consumidores.

¿Se han reportado personas afectadas en Panamá?

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, hasta el momento no se han reportado personas afectadas en Panamá relacionadas con este producto.

@Minsa

Si una persona presenta una reacción después de utilizar un producto cosmético, puede realizar el reporte correspondiente mediante los mecanismos de cosmetovigilancia habilitados por la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas.

Minsa advierte sobre compras de cosméticos por internet

El Minsa también llamó la atención sobre el crecimiento de las compras de productos cosméticos a través de plataformas digitales y redes sociales.

La autoridad advierte que un producto retirado del mercado puede continuar siendo ofrecido por internet, incluso cuando provenga de otros mercados.

Por ello, recomienda tener precaución con productos ofrecidos a precios considerablemente bajos, especialmente cuando no existe certeza sobre su procedencia, registro sanitario o condiciones de almacenamiento.

La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas mantiene la publicación de alertas internacionales relacionadas con productos cosméticos y otros artículos de interés sanitario que podrían ingresar a Panamá mediante compras por internet.