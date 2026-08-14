Buscan a Laura Daniela Cruz Lorza, joven de 24 años desaparecida en Parque Lefevre

Buscan a Laura Daniela Cruz Lorza, joven de 24 años desaparecida.

Por Ana Canto La Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana (Cuarta Subregional) adelanta una investigación penal tras la desaparición de Laura Daniela Cruz Lorza, ciudadana colombiana de 24 años residente en el corregimiento de Parque Lefevre.

De acuerdo con el reporte oficial, las características físicas de la joven son las siguientes:

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