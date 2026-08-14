Buscan a Laura Daniela Cruz Lorza, joven de 24 años desaparecida en Parque Lefevre

La Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana (Cuarta Subregional) adelanta una investigación penal tras la desaparición de Laura Daniela Cruz Lorza, ciudadana colombiana de 24 años residente en el corregimiento de Parque Lefevre.
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Tez y contextura: Piel blanca, contextura delgada y estatura mediana.
Rasgos faciales y cabello: Cabello largo de color negro, cejas escasas y nariz perfilada.
Seña particular: Presenta un tatuaje en la pierna derecha.
El Ministerio Público solicita el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero. Cualquier persona que disponga de información útil puede comunicarse de manera confidencial a las líneas telefónicas 524-9380 o 524-9381 (Sección de Atención Primaria) o al 511-9365 (Seccional de Investigación Judicial de Parque Lefevre y Río Abajo).