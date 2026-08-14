Panamá Viejo celebra sus 507 años este domingo: conoce las actividades y horarios

El Sitio Arqueológico de Panamá Viejo y el Ministerio de Cultura invitan a la ciudadanía a celebrar este domingo 16 de agosto de 2026 los 507 años de fundación de Panamá Viejo , con una jornada que incluirá actividades culturales, gastronómicas, artísticas y familiares.

Las actividades comenzarán a las 8:30 a.m. y se extenderán hasta las 8:00 p.m. La taquilla cerrará a las 7:00 p.m.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Tema de interés: ¡Panamá Viejo está de fiesta! Preparan gran desfile y actividades por sus 507 años

¿Cuánto cuesta la entrada a Panamá Viejo?

La entrada será gratuita para nacionales y residentes. El transporte interno tendrá un costo de B/.1.00 para quienes requieran utilizar este servicio dentro del sitio arqueológico.

View this post on Instagram

¿Qué actividades habrá por los 507 años de Panamá Viejo?

Durante la celebración, los visitantes podrán participar en diferentes actividades para toda la familia.

La programación incluye:

Mercadito Creativo , con emprendedores, artesanos y propuestas gastronómicas.

, con emprendedores, artesanos y propuestas gastronómicas. Stands de instituciones con diferentes activaciones.

con diferentes activaciones. Actividades para niños , talleres y juegos.

, talleres y juegos. Tarima artística a partir de las 4:00 p.m.

a partir de las Espacios dedicados a conocer la historia de Panamá Viejo.

La jornada busca combinar la celebración del aniversario con actividades culturales y recreativas para visitantes de todas las edades.

¿Cuándo serán las actividades de Panamá Viejo?

La celebración de los 507 años de fundación será este domingo 16 de agosto, desde las 8:30 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Los organizadores invitan a nacionales, residentes y familias a participar de esta jornada en uno de los sitios históricos más importantes de Panamá.