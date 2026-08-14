IDAAN advierte: Vandalismo deja sin suministro de agua a unas 300 personas en Las Tablas

El suministro de agua potable de aproximadamente 300 personas en la comunidad de Santo Domingo, en Las Tablas, se vio afectado luego de que tres de las nueve fuentes que abastecen a la comunidad fueran vandalizadas, informó el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).
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El IDAAN realiza actualmente un balance para determinar el alcance de las afectaciones y establecer las acciones necesarias para recuperar la operación de las fuentes afectadas.
IDAAN presentará denuncia por vandalismo
La institución informó que interpondrá una denuncia ante las autoridades competentes para que se investigue el hecho y se determinen las responsabilidades correspondientes.
Mientras se realizan las evaluaciones y trabajos necesarios, el IDAAN mantiene las labores encaminadas a restablecer el funcionamiento de las fuentes afectadas y normalizar el suministro de agua a los residentes de Santo Domingo.