IDAAN advierte: Vandalismo deja sin suministro de agua a unas 300 personas en Las Tablas

El suministro de agua potable de aproximadamente 300 personas en la comunidad de Santo Domingo, en Las Tablas, se vio afectado luego de que tres de las nueve fuentes que abastecen a la comunidad fueran vandalizadas, informó el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) .

De acuerdo con la entidad, personal técnico detectó daños en diferentes componentes de las instalaciones, entre ellos cajas de arranque, cableado eléctrico, puertas y escotillas.

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El IDAAN realiza actualmente un balance para determinar el alcance de las afectaciones y establecer las acciones necesarias para recuperar la operación de las fuentes afectadas.

IDAAN presentará denuncia por vandalismo

El @IDAANinforma que 3 de las 9 fuentes que abastecen la comunidad de Santo Domingo de Las Tablas fueron vandalizadas, afectando el suministro de agua a aproximadamente 300 personas.



Personal de la entidad detectó daños en cajas de arranque, cableado eléctrico, puertas y… pic.twitter.com/cGPRhsQU2h — Telemetro Reporta (@TReporta) August 14, 2026

La institución informó que interpondrá una denuncia ante las autoridades competentes para que se investigue el hecho y se determinen las responsabilidades correspondientes.

Mientras se realizan las evaluaciones y trabajos necesarios, el IDAAN mantiene las labores encaminadas a restablecer el funcionamiento de las fuentes afectadas y normalizar el suministro de agua a los residentes de Santo Domingo.