INADEH abre inscripciones para cursos gratuitos de emprendimiento y mercadeo digital

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció la apertura de inscripciones para los cursos Inicio de desarrollo de su negocio y Mercadeo digital para el emprendimiento, dirigidos a la ciudadanía interesada en fortalecer sus habilidades comerciales.
-
Lugar de atención: Acudir al CIEPI, ubicado en Plaza Galerías Panamericanas, en el corregimiento de Las Mañanitas.
Fecha de registro: Lunes 17 de agosto de 2026.
Horario de atención: De 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Modalidad y turnos: Seleccionar el horario de preferencia entre la jornada diurna, vespertina o nocturna, según la disponibilidad del aspirante.
Para conocer la lista completa de los cursos gratuitos, puede verificar el siguiente enlace: https://digital.inadeh.edu.pa/preinscrip/