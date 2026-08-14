Panamá Nacionales -  14 de agosto de 2026 - 16:45

INADEH abre inscripciones para cursos gratuitos de emprendimiento y mercadeo digital

El INADEH anunció la apertura de inscripciones para los cursos Inicio de desarrollo de su negocio y Mercadeo digital para el emprendimiento.

INADEH abre inscripciones para cursos gratuitos.

INADEH abre inscripciones para cursos gratuitos.

INADEH
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció la apertura de inscripciones para los cursos Inicio de desarrollo de su negocio y Mercadeo digital para el emprendimiento, dirigidos a la ciudadanía interesada en fortalecer sus habilidades comerciales.

Para inscribirse en estas capacitaciones, los interesados deben seguir las siguientes indicaciones:

  • Lugar de atención: Acudir al CIEPI, ubicado en Plaza Galerías Panamericanas, en el corregimiento de Las Mañanitas.

  • Fecha de registro: Lunes 17 de agosto de 2026.

  • Horario de atención: De 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

  • Modalidad y turnos: Seleccionar el horario de preferencia entre la jornada diurna, vespertina o nocturna, según la disponibilidad del aspirante.

Para conocer la lista completa de los cursos gratuitos, puede verificar el siguiente enlace: https://digital.inadeh.edu.pa/preinscrip/

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