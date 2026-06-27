Panamá Nacionales -  27 de junio de 2026 - 10:58

¿Perdió su cita? El MEF inicia la reprogramación para el CEPANIM 2026

El MEF informó que está reprogramando las citas para los jubilados beneficiarios del CEPANIM 2026.

MEF inicia reporgramación del CEPANIM. 

MEF inicia reporgramación del CEPANIM. 

@Mef_Pma
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que está reprogramando las citas para los jubilados beneficiarios del Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) que no pudieron asistir en la fecha y hora asignadas anteriormente para su retiro.

Para conocer los detalles de la nueva asignación, los beneficiarios deben seguir estos pasos:

1.Monitorear los canales digitales:

Estar atentos a las actualizaciones de la plataforma oficial: http://cepanim.mef.gob.pa.

2.Revisar el correo electrónico:

Verificar la bandeja de entrada de la cuenta que registraron en el sistema, donde recibirán la notificación con la fecha y hora de la nueva cita.

Centros de negociación del CEPANIM del Banco Nacional

Panamá

  • Plaza Edison
  • La Exposición
  • Chanis
  • Las Cumbres
  • Pedregal
  • Belén (Plaza Los Pinos)
  • Chepo
  • Tortí

Colón

  • Sabanitas
  • 4 Altos
  • Costa Abajo
  • Darién
  • Meteí
  • La Palma

Coclé

  • Penonomé centro
  • La Pintada
  • Natá
  • Antón
  • Río Hato
  • El Valle

Azuero

  • La Arena
  • Pesé
  • Los Pozos
  • La Villa de Los Santos
  • Pedasí
  • Macaracas
  • Ocú

Panamá Oeste

  • La Chorrera (Plaza OnDGo)
  • La Chorrera (Plaza Libertador)
  • San Carlos

Chiriquí

  • Doleguita
  • Boquerón
  • Dolega
  • Gualaca
  • Alanje
  • Volcán
  • Río Sereno
  • San Félix
  • Boquete

Bocas del Toro

  • Changuinola
  • Almirante
  • Bocas del Toro (Isla Colón)
  • Chiriquí Grande

Veraguas

  • Plaza Banconal
  • Soná
  • San Francisco de La Montaña
  • Mariato
  • Cañazas
En esta nota:
Seguir leyendo

MEF anuncia fechas de la próxima Lotería Fiscal Regional

Contraloría inicia pagos a servidores públicos este jueves

MEF anuncia segunda subasta de vehículos reparables: será el 1 de julio de 2026

Recomendadas

Más Noticias