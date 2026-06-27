¿Perdió su cita? El MEF inicia la reprogramación para el CEPANIM 2026

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que está reprogramando las citas para los jubilados beneficiarios del Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) que no pudieron asistir en la fecha y hora asignadas anteriormente para su retiro.
1.Monitorear los canales digitales:
Estar atentos a las actualizaciones de la plataforma oficial: http://cepanim.mef.gob.pa.
2.Revisar el correo electrónico:
Verificar la bandeja de entrada de la cuenta que registraron en el sistema, donde recibirán la notificación con la fecha y hora de la nueva cita.
Centros de negociación del CEPANIM del Banco Nacional
Panamá
- Plaza Edison
- La Exposición
- Chanis
- Las Cumbres
- Pedregal
- Belén (Plaza Los Pinos)
- Chepo
- Tortí
Colón
- Sabanitas
- 4 Altos
- Costa Abajo
- Darién
- Meteí
- La Palma
Coclé
- Penonomé centro
- La Pintada
- Natá
- Antón
- Río Hato
- El Valle
Azuero
- La Arena
- Pesé
- Los Pozos
- La Villa de Los Santos
- Pedasí
- Macaracas
- Ocú
Panamá Oeste
- La Chorrera (Plaza OnDGo)
- La Chorrera (Plaza Libertador)
- San Carlos
Chiriquí
- Doleguita
- Boquerón
- Dolega
- Gualaca
- Alanje
- Volcán
- Río Sereno
- San Félix
- Boquete
Bocas del Toro
- Changuinola
- Almirante
- Bocas del Toro (Isla Colón)
- Chiriquí Grande
Veraguas
- Plaza Banconal
- Soná
- San Francisco de La Montaña
- Mariato
- Cañazas