¿Perdió su cita? El MEF inicia la reprogramación para el CEPANIM 2026

El Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF ) informó que está reprogramando las citas para los jubilados beneficiarios del Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) que no pudieron asistir en la fecha y hora asignadas anteriormente para su retiro.

Para conocer los detalles de la nueva asignación, los beneficiarios deben seguir estos pasos:

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

1.Monitorear los canales digitales:

Estar atentos a las actualizaciones de la plataforma oficial: http://cepanim.mef.gob.pa.

2.Revisar el correo electrónico:

Verificar la bandeja de entrada de la cuenta que registraron en el sistema, donde recibirán la notificación con la fecha y hora de la nueva cita.

¿No pudiste asistir a tu cita para retirar el CEPANIM? Tranquilo! Estamos reprogramando las citas de todas las personas que no pudieron presentarse.

Solo debes estar atento a la plataforma https://t.co/0ojQzsEm1v y revisar el correo electrónico que registraste, porque allí… pic.twitter.com/dkV5FVS7hV — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) June 26, 2026

Centros de negociación del CEPANIM del Banco Nacional

Panamá

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Coclé

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