Panamá Nacionales -  26 de junio de 2026 - 12:05

MEF continúa este lunes el pago de quincena a servidores públicos

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inició los desembolsos de la segunda quincena del mes este jueves 25 de junio.

Pago de quincena a servidores públicos.

Pago de quincena a servidores públicos.

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Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) continuará el lunes 29 de junio el pago de la segunda quincena del mes para el tercer grupo de funcionarios del Estado, luego de culminar los desembolsos del jueves 25 y viernes 26 de junio.

Pagos de quincena este lunes 29 de junio

Lunes 29 de junio de 2026: Grupo N°3

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
  • Ministerio de Vivienda
  • Ministerio de Desarrollo Social
  • Tribunal Administrativo Tributario
  • Ministerio de la Mujer
  • Órgano Judicial
  • Procuraduría General de la Nación y de la Administración
  • Tribunal Electoral
  • Fiscalía General Electoral
  • Otros gastos de Adminsitración
  • Tribunal de Cuentas
  • Fiscalía de Cuentas

Pago de quincenas para julio y agosto

Julio

Primera quincena de julio

  • Primer grupo: lunes 13 de julio
  • Segundo grupo: martes 14 de julio
  • Tercer grupo: miércoles 15 de julio

Segunda quincena de julio

  • Primer grupo: lunes 27 de julio
  • Segundo grupo: martes 28 de julio
  • Tercer grupo: miércoles 29 de julio

Agosto

Primera quincena de agosto

  • Primer grupo: miércoles 12 de agosto
  • Segundo grupo: jueves 13 de agosto
  • Tercer grupo: viernes 14 de agosto

Segunda quincena de agosto

  • Primer grupo: miércoles 26 de agosto
  • Segundo grupo: jueves 27 de agosto
  • Tercer grupo: viernes 28 de agosto

Conozca el calendario de pago para el segundo semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/

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