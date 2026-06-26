MEF continúa este lunes el pago de quincena a servidores públicos

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) continuará el lunes 29 de junio el pago de la segunda quincena del mes para el tercer grupo de funcionarios del Estado, luego de culminar los desembolsos del jueves 25 y viernes 26 de junio.
- Primer grupo: lunes 13 de julio
- Segundo grupo: martes 14 de julio
- Tercer grupo: miércoles 15 de julio
Segunda quincena de julio
- Primer grupo: lunes 27 de julio
- Segundo grupo: martes 28 de julio
- Tercer grupo: miércoles 29 de julio
Agosto
Primera quincena de agosto
- Primer grupo: miércoles 12 de agosto
- Segundo grupo: jueves 13 de agosto
- Tercer grupo: viernes 14 de agosto
Segunda quincena de agosto
- Primer grupo: miércoles 26 de agosto
- Segundo grupo: jueves 27 de agosto
- Tercer grupo: viernes 28 de agosto
Conozca el calendario de pago para el segundo semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/