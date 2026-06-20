Panamá Nacionales -  20 de junio de 2026 - 15:26

MEF publica calendario de pagos para servidores públicos del segundo semestre de 2026

El MEF publicó el calendario completo de pagos de quincenas para servidores públicos correspondiente al año 2026.

Pagos de la quincena a servidores públicos.

Pagos de la quincena a servidores públicos.

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Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el calendario oficial de pagos de quincenas y del Décimo Tercer Mes para los servidores públicos, correspondiente al segundo semestre del año 2026.

Pago de quincenas para junio, julio y agosto

Junio

Segunda quincena de junio

  • Primer grupo: jueves 25 de junio
  • Segundo grupo: viernes 26 de junio
  • Tercer grupo: lunes 29 de junio

Julio

Primera quincena de julio

  • Primer grupo: lunes 13 de julio
  • Segundo grupo: martes 14 de julio
  • Tercer grupo: miércoles 15 de julio

Segunda quincena de julio

  • Primer grupo: lunes 27 de julio
  • Segundo grupo: martes 28 de julio
  • Tercer grupo: miércoles 29 de julio

Agosto

Primera quincena de agosto

  • Primer grupo: miércoles 12 de agosto
  • Segundo grupo: jueves 13 de agosto
  • Tercer grupo: viernes 14 de agosto

Segunda quincena de agosto

  • Primer grupo: miércoles 26 de agosto
  • Segundo grupo: jueves 27 de agosto
  • Tercer grupo: viernes 28 de agosto

Conozca el calendario de pago para el segundo semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/

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