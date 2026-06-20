MEF publica calendario de pagos para servidores públicos del segundo semestre de 2026

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el calendario oficial de pagos de quincenas y del Décimo Tercer Mes para los servidores públicos, correspondiente al segundo semestre del año 2026.
Pago de quincenas para junio, julio y agosto
Junio
Segunda quincena de junio
- Primer grupo: jueves 25 de junio
- Segundo grupo: viernes 26 de junio
- Tercer grupo: lunes 29 de junio
Julio
Primera quincena de julio
- Primer grupo: lunes 13 de julio
- Segundo grupo: martes 14 de julio
- Tercer grupo: miércoles 15 de julio
Segunda quincena de julio
- Primer grupo: lunes 27 de julio
- Segundo grupo: martes 28 de julio
- Tercer grupo: miércoles 29 de julio
Agosto
Primera quincena de agosto
- Primer grupo: miércoles 12 de agosto
- Segundo grupo: jueves 13 de agosto
- Tercer grupo: viernes 14 de agosto
Segunda quincena de agosto
- Primer grupo: miércoles 26 de agosto
- Segundo grupo: jueves 27 de agosto
- Tercer grupo: viernes 28 de agosto
Conozca el calendario de pago para el segundo semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/