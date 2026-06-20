MEF publica calendario de pagos para servidores públicos del segundo semestre de 2026

Pagos de la quincena a servidores públicos. Web

Por Ana Canto El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el calendario oficial de pagos de quincenas y del Décimo Tercer Mes para los servidores públicos, correspondiente al segundo semestre del año 2026.

Le podría interesar: Estas son las fechas de pago del Décimo Tercer Mes para los funcionarios en 2026

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse