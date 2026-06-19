MEF subastará autos de alta gama en Panamá: estos son los precios base

La Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que llevará a cabo una subasta pública de autos de alta gama el próximo viernes 3 de julio de 2026.
Para mayor información, puede contactar al número telefónico 504-3568
Subasta del MEF de autos de alta gama
Mercedes - Benz CLA200 - Seda color plata polar metalizado año 2014
- Valor de subasta: B/. 3,821.33
- Valor de avalúo: B/. 14,885.30
Mercedes - Benz AMG GT S - coupe color plata iridio metalizado año 2015
- Valor de subasta: B/. 28,856.25
- Valor de avalúo: B/. 115,425.00
Maserati Gran Turismo Sport MY18 - coupe color grigio alfieri año 2018
- Valor de subasta: B/. 13,051.05
- Valor de avalúo: B/. 52,204.21