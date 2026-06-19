Panamá Nacionales -  19 de junio de 2026 - 13:52

MEF subastará autos de alta gama en Panamá: estos son los precios base

El MEF anunció la nueva subasta pública de autos de alta gama programa para el próximo viernes 3 de julio de 2026.

Subasta del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Subasta del Ministerio de Economía y Finanzas. 

@MEF
Ana Canto
Por Ana Canto

La Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que llevará a cabo una subasta pública de autos de alta gama el próximo viernes 3 de julio de 2026.

Las personas interesadas en participar y ofertar en este evento deberán completar su proceso de inscripción a más tardar el martes 30 de junio de 2026.

Para mayor información, puede contactar al número telefónico 504-3568

Subasta del MEF de autos de alta gama

Mercedes - Benz CLA200 - Seda color plata polar metalizado año 2014

  • Valor de subasta: B/. 3,821.33
  • Valor de avalúo: B/. 14,885.30

Mercedes - Benz AMG GT S - coupe color plata iridio metalizado año 2015

  • Valor de subasta: B/. 28,856.25
  • Valor de avalúo: B/. 115,425.00

Maserati Gran Turismo Sport MY18 - coupe color grigio alfieri año 2018

  • Valor de subasta: B/. 13,051.05
  • Valor de avalúo: B/. 52,204.21

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