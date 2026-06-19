Mina Cobre Panamá: Entregan informe final de auditoría al MEF, MiAmbiente y MICCI

La empresa multinacional suiza SGS Panama Control Services Inc. (SGS) entregó al Estado panameño el informe final de la Auditoría Integral del Proyecto Mina Cobre Panamá , un documento que servirá como insumo técnico para evaluar el futuro de la operación minera ubicada en Donoso, provincia de Colón.

El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) informó que la auditoría examinó aspectos legales, fiscales, ambientales, administrativos, técnicos y operacionales del proyecto, incluyendo el período de paralización registrado en 2023.

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Auditoría revisó 370 compromisos ambientales

El proceso fue desarrollado por la firma Societé Generale de Surveillance (SGS), considerada una de las empresas líderes a nivel mundial en inspección, certificación y verificación técnica.

“Esta mina es de Panamá, existe, está ahí, no es un abstracto ni un debate teórico, es una infraestructura de escala mundial con implicaciones concretas para nuestra economía, para el empleo, el ambiente, para todas las comunidades, para las finanzas públicas y la credibilidad… pic.twitter.com/yCEdOyLl70 — Telemetro Reporta (@TReporta) June 19, 2026

La evaluación incluyó la revisión de los 370 compromisos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III y los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

Para ello, se realizaron inspecciones de campo, análisis técnicos, revisión documental y verificación de evidencias en sitio.

Informe señala cumplimiento general, pero identifica hallazgos

Según los resultados divulgados por MiAMBIENTE, la auditoría determinó que el proyecto mantiene un cumplimiento general de la mayoría de los compromisos adquiridos y presenta fortalezas operativas.

No obstante, también identificó oportunidades de mejora relacionadas con:

Aspectos administrativos.

Protección de la biodiversidad.

Restauración ecológica.

Articulación y fortalecimiento del monitoreo ambiental.

“Por primera vez con este informe contaremos con información documentada, objetiva y verificada sobre el estado real de los compromisos de este proyecto ¿por qué esto es tan relevante? porque Panamá enfrenta una decisión de Estado con alcance histórico que no se puede tomar en… pic.twitter.com/0uNV8dyY18 — Telemetro Reporta (@TReporta) June 19, 2026

Las autoridades aclararon que estos hallazgos no representan fallas estructurales ni invalidan las conclusiones generales del informe, aunque requieren seguimiento y acciones correctivas.

Evaluaron temas ambientales, fiscales y sociales

La auditoría se organizó en 15 tomos temáticos y cuatro grandes componentes de análisis:

Componente legal, administrativo, fiscal y tributario

Se revisó el cumplimiento de obligaciones legales, laborales, fiscales y administrativas vinculadas al proyecto.

Componente ambiental

Incluyó la evaluación de biodiversidad, recursos hídricos, restauración ecológica, monitoreo ambiental y compromisos sociales.

Componente técnico y operacional

Se analizaron las condiciones de operación, infraestructura crítica, mantenimiento y cumplimiento de estándares internacionales.

Riesgos y pasivos ambientales

Se examinaron impactos acumulativos, mecanismos de mitigación y estrategias de gestión de riesgos.

Gobierno destaca que informe servirá para tomar decisiones

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, destacó que el informe representa una herramienta técnica independiente para orientar las decisiones que deberá tomar el Estado sobre el proyecto.

Los ministros @juancanavarro ,@FelipeChapman,y @moltojulio, que integran la Comisión de Alto Nivel para analizar el tema de la mina en Donoso, reciben el informe de la auditoría integral, que ahora será analizado por el Ejecutivo. pic.twitter.com/6j0pFr79gD — Telemetro Reporta (@TReporta) June 19, 2026

"Por primera vez contaremos con información documentada, objetiva y verificada sobre el estado real de los compromisos de este proyecto", señaló. "Por primera vez contaremos con información documentada, objetiva y verificada sobre el estado real de los compromisos de este proyecto", señaló.

El funcionario añadió que Panamá enfrenta una decisión de Estado que debe sustentarse en evidencia científica y criterios técnicos, considerando los impactos económicos, ambientales, laborales y sociales asociados a la mina.

Auditoría no define el futuro de la mina

MiAMBIENTE enfatizó que el informe no constituye una decisión sobre la continuidad o reapertura de la mina, sino una evaluación técnica del estado actual del proyecto.

Con los resultados en mano, las autoridades indicaron que corresponde iniciar una evaluación profunda y responsable para determinar los próximos pasos, siempre dentro del marco legal vigente.

A esta hora los ministros @juancanavarro ,@FelipeChapman,y @moltojulio ofrecen detalles del informe final de la auditoría integral a la mina de cobre en Donoso. pic.twitter.com/kVKNxCUo2s — Telemetro Reporta (@TReporta) June 19, 2026

Ciudadanía podrá consultar el informe

La entidad informó que el informe final, junto con los seis reportes parciales publicados previamente, estará disponible para consulta pública a través de la página oficial de MiAMBIENTE, en cumplimiento de las normas de transparencia y acceso a la información pública.