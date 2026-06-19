Mina Cobre Panamá: Entregan informe final de auditoría al MEF, MiAmbiente y MICCI

La empresa multinacional suiza SGS Panama Control Services Inc. (SGS) entregó al Estado panameño el informe final de la Auditoría Integral del Proyecto Mina Cobre Panamá, un documento que servirá como insumo técnico para evaluar el futuro de la operación minera ubicada en Donoso, provincia de Colón.
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Auditoría revisó 370 compromisos ambientales
El proceso fue desarrollado por la firma Societé Generale de Surveillance (SGS), considerada una de las empresas líderes a nivel mundial en inspección, certificación y verificación técnica.
La evaluación incluyó la revisión de los 370 compromisos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III y los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).
Para ello, se realizaron inspecciones de campo, análisis técnicos, revisión documental y verificación de evidencias en sitio.
Informe señala cumplimiento general, pero identifica hallazgos
Según los resultados divulgados por MiAMBIENTE, la auditoría determinó que el proyecto mantiene un cumplimiento general de la mayoría de los compromisos adquiridos y presenta fortalezas operativas.
No obstante, también identificó oportunidades de mejora relacionadas con:
- Aspectos administrativos.
- Protección de la biodiversidad.
- Restauración ecológica.
- Articulación y fortalecimiento del monitoreo ambiental.
Las autoridades aclararon que estos hallazgos no representan fallas estructurales ni invalidan las conclusiones generales del informe, aunque requieren seguimiento y acciones correctivas.
Evaluaron temas ambientales, fiscales y sociales
La auditoría se organizó en 15 tomos temáticos y cuatro grandes componentes de análisis:
- Componente legal, administrativo, fiscal y tributario
- Se revisó el cumplimiento de obligaciones legales, laborales, fiscales y administrativas vinculadas al proyecto.
- Componente ambiental
- Incluyó la evaluación de biodiversidad, recursos hídricos, restauración ecológica, monitoreo ambiental y compromisos sociales.
- Componente técnico y operacional
- Se analizaron las condiciones de operación, infraestructura crítica, mantenimiento y cumplimiento de estándares internacionales.
- Riesgos y pasivos ambientales
- Se examinaron impactos acumulativos, mecanismos de mitigación y estrategias de gestión de riesgos.
Gobierno destaca que informe servirá para tomar decisiones
El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, destacó que el informe representa una herramienta técnica independiente para orientar las decisiones que deberá tomar el Estado sobre el proyecto.
El funcionario añadió que Panamá enfrenta una decisión de Estado que debe sustentarse en evidencia científica y criterios técnicos, considerando los impactos económicos, ambientales, laborales y sociales asociados a la mina.
Auditoría no define el futuro de la mina
MiAMBIENTE enfatizó que el informe no constituye una decisión sobre la continuidad o reapertura de la mina, sino una evaluación técnica del estado actual del proyecto.
Con los resultados en mano, las autoridades indicaron que corresponde iniciar una evaluación profunda y responsable para determinar los próximos pasos, siempre dentro del marco legal vigente.
Ciudadanía podrá consultar el informe
La entidad informó que el informe final, junto con los seis reportes parciales publicados previamente, estará disponible para consulta pública a través de la página oficial de MiAMBIENTE, en cumplimiento de las normas de transparencia y acceso a la información pública.