Estas son las fechas de pago del Décimo Tercer Mes para los funcionarios en 2026

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó de forma oficial las fechas de desembolso correspondientes a la segunda y tercera partida del Décimo Tercer Mes para los servidores públicos, completando así el cronograma asignado para el año fiscal 2026.

De acuerdo con las directrices de la entidad, los fondos de esta bonificación institucional serán depositados en las siguientes fechas fijadas:

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Segunda partida: Jueves 6 de agosto de 2026.

Tercera partida: Viernes 4 de diciembre de 2026.

Estatus para el sector privado

Por su parte, para los colaboradores de la empresa privada se prevé que el pago obligatorio se efectúe de manera regular durante la segunda semana de los meses de agosto y diciembre, conforme a lo estipulado por las normativas vigentes del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

Pago de quincenas para junio, julio y agosto

Junio

Segunda quincena de junio

Primer grupo: jueves 25 de junio

Segundo grupo: viernes 26 de junio

Tercer grupo: lunes 29 de junio

Julio

Primera quincena de julio

Primer grupo: lunes 13 de julio

Segundo grupo: martes 14 de julio

Tercer grupo: miércoles 15 de julio

Segunda quincena de julio

Primer grupo: lunes 27 de julio

Segundo grupo: martes 28 de julio

Tercer grupo: miércoles 29 de julio

Agosto

Primera quincena de agosto

Primer grupo: miércoles 12 de agosto

Segundo grupo: jueves 13 de agosto

Tercer grupo: viernes 14 de agosto

Segunda quincena de agosto

Primer grupo: miércoles 26 de agosto

Segundo grupo: jueves 27 de agosto

Tercer grupo: viernes 28 de agosto

Conozca el calendario de pago para el segundo semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/