Estas son las fechas de pago del Décimo Tercer Mes para los funcionarios en 2026

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó de forma oficial las fechas de desembolso correspondientes a la segunda y tercera partida del Décimo Tercer Mes para los servidores públicos, completando así el cronograma asignado para el año fiscal 2026.
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Segunda partida: Jueves 6 de agosto de 2026.
Tercera partida: Viernes 4 de diciembre de 2026.
Estatus para el sector privado
Por su parte, para los colaboradores de la empresa privada se prevé que el pago obligatorio se efectúe de manera regular durante la segunda semana de los meses de agosto y diciembre, conforme a lo estipulado por las normativas vigentes del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).
Pago de quincenas para junio, julio y agosto
Junio
Segunda quincena de junio
- Primer grupo: jueves 25 de junio
- Segundo grupo: viernes 26 de junio
- Tercer grupo: lunes 29 de junio
Julio
Primera quincena de julio
- Primer grupo: lunes 13 de julio
- Segundo grupo: martes 14 de julio
- Tercer grupo: miércoles 15 de julio
Segunda quincena de julio
- Primer grupo: lunes 27 de julio
- Segundo grupo: martes 28 de julio
- Tercer grupo: miércoles 29 de julio
Agosto
Primera quincena de agosto
- Primer grupo: miércoles 12 de agosto
- Segundo grupo: jueves 13 de agosto
- Tercer grupo: viernes 14 de agosto
Segunda quincena de agosto
- Primer grupo: miércoles 26 de agosto
- Segundo grupo: jueves 27 de agosto
- Tercer grupo: viernes 28 de agosto
Conozca el calendario de pago para el segundo semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/