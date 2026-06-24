MEF anuncia segunda subasta de vehículos reparables: será el 1 de julio de 2026

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció la segunda convocatoria de subasta pública de vehículos reparables, como parte del proceso de administración de bienes aprehendidos y gestionados por el Estado.
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Fecha y hora de la subasta anunciada por el MEF
De acuerdo con el calendario oficial, la subasta se realizará en las siguientes condiciones:
- Fecha: 1 de julio de 2026
- Hora: 9:00 a.m.
- Modalidad: subasta en bloques de vehículos reparables
Cierre de inscripción
Las personas interesadas en participar deberán completar su registro antes del:
- 26 de junio de 2026 (fecha límite de inscripción)
Después de esta fecha, no se aceptarán nuevas solicitudes para participar en el proceso.
¿Quiénes pueden participar?
El proceso está abierto a ciudadanos y compradores interesados en adquirir vehículos reparables mediante el sistema de subasta pública, sujeto a los requisitos establecidos por el MEF.
Este tipo de convocatoria permite la reutilización de bienes estatales, fomentando la transparencia en la gestión de activos públicos.
Gestión transparente de bienes del Estado
El MEF destacó que este mecanismo forma parte de las acciones institucionales para optimizar la administración de bienes aprehendidos, asegurando procesos públicos abiertos y regulados.