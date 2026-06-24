MEF anuncia segunda subasta de vehículos reparables: será el 1 de julio de 2026

Fecha y hora de la subasta anunciada por el MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció la segunda convocatoria de subasta pública de vehículos reparables, como parte del proceso de administración de bienes aprehendidos y gestionados por el Estado.

La actividad es organizada a través de la Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos, que busca promover una gestión más eficiente, ordenada y transparente de los activos bajo custodia estatal.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: Buque panameño Victress es atacado en el Mar Negro: AMP confirma que un tripulante murió

Fecha y hora de la subasta anunciada por el MEF

De acuerdo con el calendario oficial, la subasta se realizará en las siguientes condiciones:

Fecha: 1 de julio de 2026

Hora: 9:00 a.m.

Modalidad: subasta en bloques de vehículos reparables

Segunda convocatoria de subasta en bloques de vehículos reparables.



El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos, invita a los interesados a participar en la segunda convocatoria de la subasta de vehículos reparables.… pic.twitter.com/RWRoYF2Lp6 — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) June 24, 2026

Cierre de inscripción

Las personas interesadas en participar deberán completar su registro antes del:

26 de junio de 2026 (fecha límite de inscripción)

Después de esta fecha, no se aceptarán nuevas solicitudes para participar en el proceso.

¿Quiénes pueden participar?

El proceso está abierto a ciudadanos y compradores interesados en adquirir vehículos reparables mediante el sistema de subasta pública, sujeto a los requisitos establecidos por el MEF.

Este tipo de convocatoria permite la reutilización de bienes estatales, fomentando la transparencia en la gestión de activos públicos.

Gestión transparente de bienes del Estado

El MEF destacó que este mecanismo forma parte de las acciones institucionales para optimizar la administración de bienes aprehendidos, asegurando procesos públicos abiertos y regulados.