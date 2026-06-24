Panamá Nacionales -  24 de junio de 2026 - 10:58

Buque panameño Victress es atacado en el Mar Negro: AMP confirma que un tripulante murió

El buque panameño Victress sufrió un ataque con misiles y drones en el Mar Negro. La AMP confirmó la muerte de un tripulante y activó una investigación.

Buque panameño Victress es atacado en el Mar Negro

Buque panameño Victress es atacado en el Mar Negro

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El buque Victress, de bandera panameña, fue objeto de un ataque con misiles y drones mientras transitaba por un corredor marítimo especial en el Mar Negro, según información preliminar reportada este lunes 22 de junio.

El hecho ha generado preocupación en el ámbito marítimo internacional debido a que la embarcación navegaba bajo una ruta considerada de tránsito regulado.

Te puede interesar: Puertos de Balboa y Cristóbal se recuperan tras caída en 2026, según la AMP

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) confirmó que, como resultado del ataque, un miembro de la tripulación de nacionalidad egipcia falleció. La entidad indicó que, tras lo ocurrido, se han activado los protocolos correspondientes para recopilar información detallada sobre el incidente y coordinar acciones con autoridades internacionales competentes.

Mar Negro: Investigación y protocolos activados

La AMP señaló que el caso se encuentra en fase de verificación, mientras se analiza la situación del buque y las condiciones del ataque ocurrido en aguas del Mar Negro.

Las autoridades marítimas panameñas mantienen comunicación con organismos internacionales para dar seguimiento al caso, considerando que el buque navega bajo bandera de Panamá, uno de los registros navales más grandes del mundo.

Contexto de seguridad marítima

El incidente se suma a las crecientes alertas sobre riesgos en rutas marítimas estratégicas, especialmente en zonas donde se han reportado tensiones geopolíticas y ataques a embarcaciones comerciales.

Las investigaciones deberán determinar las circunstancias exactas del ataque y si el buque contaba con escolta, protección o medidas de seguridad adicionales durante su tránsito.

En esta nota:
Seguir leyendo

María Cristina Chen responde a China: "La Corte es guardiana de la Constitución"

ATTT sanciona a conductor tras viralizarse video de infracciones de tránsito

Entrada gratuita en Panamá Viejo: conozca los horarios y actividades

Recomendadas

Más Noticias