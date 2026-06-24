Buque panameño Victress es atacado en el Mar Negro: AMP confirma que un tripulante murió

El buque Victress, de bandera panameña, fue objeto de un ataque con misiles y drones mientras transitaba por un corredor marítimo especial en el Mar Negro , según información preliminar reportada este lunes 22 de junio.

El hecho ha generado preocupación en el ámbito marítimo internacional debido a que la embarcación navegaba bajo una ruta considerada de tránsito regulado.

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La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) confirmó que, como resultado del ataque, un miembro de la tripulación de nacionalidad egipcia falleció. La entidad indicó que, tras lo ocurrido, se han activado los protocolos correspondientes para recopilar información detallada sobre el incidente y coordinar acciones con autoridades internacionales competentes.

Mar Negro: Investigación y protocolos activados

El buque Victress, de bandera panameña, sufrió ayer lunes 22 de junio un "ataque con misiles y drones" durante su tránsito por el corredor marítimo especial en el Mar Negro.



La @AMP_Panama informó que murió un miembro de la tripulación, de nacionalidad egipcia, y que tras el… pic.twitter.com/mFtnCAyMj1 — Telemetro Reporta (@TReporta) June 24, 2026

La AMP señaló que el caso se encuentra en fase de verificación, mientras se analiza la situación del buque y las condiciones del ataque ocurrido en aguas del Mar Negro.

Las autoridades marítimas panameñas mantienen comunicación con organismos internacionales para dar seguimiento al caso, considerando que el buque navega bajo bandera de Panamá, uno de los registros navales más grandes del mundo.

Contexto de seguridad marítima

El incidente se suma a las crecientes alertas sobre riesgos en rutas marítimas estratégicas, especialmente en zonas donde se han reportado tensiones geopolíticas y ataques a embarcaciones comerciales.

Las investigaciones deberán determinar las circunstancias exactas del ataque y si el buque contaba con escolta, protección o medidas de seguridad adicionales durante su tránsito.