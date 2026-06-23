Puertos de Balboa y Cristóbal se recuperan tras caída en 2026, según la AMP

AMP reporta una recuperación en los puertos de Balboa y Cristóbal

Los puertos de Balboa y Cristóbal comienzan a evidenciar una recuperación sostenida en su actividad luego de la caída registrada a inicios de 2026, cuando el Gobierno asumió el control de ambas terminales tras una decisión de la Corte Suprema de Justicia relacionada con la concesión de la antigua Panama Ports Company.

De acuerdo con datos de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), los resultados de abril y mayo reflejan una tendencia positiva en el movimiento de contenedores en ambas terminales.

Puerto Balboa muestra recuperación más sólida

El puerto de Balboa registró 153,840 movimientos de contenedores en marzo de 2026, considerado su punto más bajo del período reciente.

Sin embargo, para mayo la cifra ascendió a 221,536 movimientos, lo que representa un incremento de 44% desde su nivel mínimo. Además, este volumen supera en 1.9% el registrado en mayo del año anterior.

Puerto Cristóbal también repunta

El puerto de Cristóbal mostró una recuperación más gradual, pasando de 46,408 movimientos en marzo a 71,096 en mayo, lo que equivale a un aumento de 53.2% desde su punto más bajo reciente. Aunque todavía se mantiene por debajo de los niveles del año anterior, los datos evidencian una tendencia de recuperación progresiva.

Las autoridades portuarias destacan que la mejora en los volúmenes refleja una estabilización en la operación de las terminales y una recuperación progresiva de la actividad logística en ambos extremos del Canal de Panamá.

Declaraciones oficiales

El subadministrador encargado de la AMP, Max Florez, señaló que la recuperación de los volúmenes “es el reflejo directo del compromiso y la capacidad de los trabajadores panameños”.