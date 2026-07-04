Bocas del Toro Nacionales -  4 de julio de 2026 - 15:44

Deslizamiento en Bocas del Toro deja una menor fallecida; recuperan su cuerpo

La víctima había quedado atrapada tras el colapso de su vivienda registrado la tarde del viernes en Finca 4, en la barriada Bambú, en Bocas del Toro.

Deslizamiento en Bocas del Toro deja una menor fallecida.

Deslizamiento en Bocas del Toro deja una menor fallecida.

SINAPROC
Ana Canto
Por Ana Canto

El cuerpo sin vida de una menor de 12 años fue localizado este sábado por personal del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).

La víctima había quedado atrapada tras el colapso de su vivienda, provocado por un deslizamiento de tierra registrado la tarde del viernes en Finca 4, en la barriada Bambú, distrito de Changuinola.

Al lugar de los hechos se presentaron funcionarios del Ministerio Público, peritos de Criminalística, agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y de la Policía Nacional de la provincia de Bocas del Toro para realizar el levantamiento del cadáver y su posterior traslado a la morgue del Hospital de Changuinola.

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