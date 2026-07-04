Deslizamiento en Bocas del Toro deja una menor fallecida; recuperan su cuerpo

Deslizamiento en Bocas del Toro deja una menor fallecida. SINAPROC

Por Ana Canto El cuerpo sin vida de una menor de 12 años fue localizado este sábado por personal del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).

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La víctima había quedado atrapada tras el colapso de su vivienda, provocado por un deslizamiento de tierra registrado la tarde del viernes en Finca 4, en la barriada Bambú, distrito de Changuinola.

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