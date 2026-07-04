Deslizamiento en Bocas del Toro deja una menor fallecida; recuperan su cuerpo

El cuerpo sin vida de una menor de 12 años fue localizado este sábado por personal del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).
Al lugar de los hechos se presentaron funcionarios del Ministerio Público, peritos de Criminalística, agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y de la Policía Nacional de la provincia de Bocas del Toro para realizar el levantamiento del cadáver y su posterior traslado a la morgue del Hospital de Changuinola.