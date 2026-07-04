MiAmbiente gradúa 29 nuevos guardaparques para reforzar la protección ambiental

Un total de 29 nuevos guardaparques se sumaron esta semana al servicio de protección y conservación del patrimonio natural de Panamá, tras recibir sus certificados como miembros de la Promoción XV. Los agentes serán asignados a áreas protegidas de alta importancia ecológica, entre ellas la Cuenca del Canal de Panamá y el Parque Nacional San Lorenzo.
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Conservación de ecosistemas y biodiversidad.
Gestión y manejo de áreas protegidas.
Control, vigilancia y cumplimiento de normativas ambientales.
Técnicas de patrullaje en diferentes entornos.
Primeros auxilios y respuesta ante emergencias.
Supervivencia en ambientes naturales.
Uso de herramientas de navegación como GPS, brújula y coordenadas.
El proceso de capacitación de estos guardaparques contó con la colaboración del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) y del Servicio de Policía Ambiental, Rural y Turística, entidades que aportaron su experiencia para ofrecer una instrucción especializada.