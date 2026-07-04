Panamá Nacionales -  4 de julio de 2026 - 12:20

MiAmbiente gradúa 29 nuevos guardaparques para reforzar la protección ambiental

MiAmbiente detalló que, durante el proceso de formación, los guardaparques adquirieron conocimientos y habilidades en áreas fundamentales.

Guardapaques de MiAmbiente.

Guardapaques de MiAmbiente.

MiAMBIENTE
Ana Canto
Por Ana Canto

Un total de 29 nuevos guardaparques se sumaron esta semana al servicio de protección y conservación del patrimonio natural de Panamá, tras recibir sus certificados como miembros de la Promoción XV. Los agentes serán asignados a áreas protegidas de alta importancia ecológica, entre ellas la Cuenca del Canal de Panamá y el Parque Nacional San Lorenzo.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) detalló que, durante el proceso de formación en la Escuela de Guardaparques, los participantes adquirieron conocimientos y habilidades en áreas fundamentales como:

  • Conservación de ecosistemas y biodiversidad.

  • Gestión y manejo de áreas protegidas.

  • Control, vigilancia y cumplimiento de normativas ambientales.

  • Técnicas de patrullaje en diferentes entornos.

  • Primeros auxilios y respuesta ante emergencias.

  • Supervivencia en ambientes naturales.

  • Uso de herramientas de navegación como GPS, brújula y coordenadas.

El proceso de capacitación de estos guardaparques contó con la colaboración del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) y del Servicio de Policía Ambiental, Rural y Turística, entidades que aportaron su experiencia para ofrecer una instrucción especializada.

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