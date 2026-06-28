Panamá Nacionales -  28 de junio de 2026 - 15:50

Sorprenden a un hombre con 650 huevos de tortuga en área protegida de Panamá

Un hombre de 60 años fue aprehendido en Isla Cañas, en Los Santos, con 650 huevos de tortuga durante un operativo de la Policía y MiAmbiente.

Sorprenden a un hombre con 650 huevos de tortuga

Sorprenden a un hombre con 650 huevos de tortuga

@MiAmbiente
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un hombre de 60 años fue aprehendido por unidades de la Policía Nacional y guardaparques del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) tras ser sorprendido con 650 huevos de tortuga en el Refugio de Vida Silvestre Isla Cañas, ubicado en el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos.

La captura se produjo durante un patrullaje de control y vigilancia desarrollado en esta área protegida, reconocida por ser uno de los principales sitios de anidación de tortugas marinas en Panamá.

Decomisan 650 huevos de tortuga

Durante la diligencia, las autoridades decomisaron los 650 huevos de tortuga, que presuntamente habían sido extraídos de forma ilegal del refugio.

El sospechoso fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para continuar con el proceso correspondiente, mientras se desarrollan las investigaciones sobre este caso.

Refuerzan operativos para proteger la fauna silvestre

La Policía Nacional y MiAmbiente mantienen operativos de vigilancia en las áreas protegidas del país con el objetivo de prevenir delitos ambientales y proteger las especies de fauna silvestre, especialmente durante la temporada de anidación de tortugas marinas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a respetar la normativa ambiental y denunciar cualquier actividad que atente contra los recursos naturales y la biodiversidad de Panamá.

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