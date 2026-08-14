Uso excesivo de pantallas afecta el neurodesarrollo: CSS lanza campaña "Menos Pantallas, Más Sonrisas"

Uso excesivo de pantallas afecta el neurodesarrollo de los niños, según CSS.

El abuso de dispositivos móviles está afectando el sueño, la concentración y la capacidad de socialización de la niñez panameña. Ante esta realidad, la Caja de Seguro Social ( CSS ) lanzó la campaña nacional "Menos Pantallas, Más Sonrisas", cuyo objetivo es alertar a los padres de familia y promover hábitos saludables en la crianza.

El evento contó con testimonios como el de Siris Tenorio, madre de Ithiel Pérez, un niño que nació de forma prematura y ha superado grandes retos gracias a la atención recibida en la Policlínica Manuel Ferrer Valdés. “Mi hijo recibe fisioterapia, fonoaudiología y pediatría, y los especialistas han logrado que avance más de lo esperado en tan poco tiempo”, relató.

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El subdirector de Atención Primaria en Salud, Dr. Hiram Martín, señaló que la exposición a dispositivos antes de descansar afecta de manera directa a los infantes: “Interfiere con la calidad del sueño, lo que repercute en el rendimiento académico y en el estado de ánimo de los niños”.

Por su parte, la Dra. Yila Castillo de Centella, coordinadora nacional del Programa de Alto Riesgo Neonatal, advirtió que el uso excesivo de pantallas limita experiencias esenciales para el neurodesarrollo.

Durante la actividad, la CSS compartió con los asistentes una serie de recomendaciones para reducir el tiempo frente a los dispositivos:

Establecer límites claros: Definir horarios específicos para el uso de la tecnología.

Fomentar actividades alternativas: Promover juegos al aire libre, lectura, manualidades y deportes.

Ser un modelo a seguir: Los adultos también deben moderar su tiempo frente a las pantallas.

Crear ambientes libres de tecnología: Designar momentos o espacios sin dispositivos para fortalecer la convivencia familiar.

Importancia de controlar el uso de pantallas