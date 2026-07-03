Avistan una tortuga laúd en la Bahía de Panamá; MiAmbiente pide proteger la especie

El Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) informó sobre el avistamiento de una tortuga laúd en la Bahía de Panamá, cerca del Archipiélago de Las Perlas, un hecho que resalta la importancia ecológica de las aguas panameñas para la conservación de esta especie.

La institución recordó que la tortuga laúd se encuentra catalogada en peligro crítico de extinción, por lo que reiteró el llamado a la ciudadanía a respetar su espacio y evitar cualquier acción que pueda poner en riesgo su supervivencia.

Contenido relacionado: MiAmbiente rescata caracara, babillo, zarigüeyas y una serpiente equis en Panamá Oeste

MiAmbiente destacó que la protección de esta especie depende, en gran medida, de la conservación de sus hábitats naturales y de la colaboración de pescadores, navegantes y visitantes que transitan por las zonas donde habita.

MiAmbiente insta a proteger a la tortuga laúd tras avistamiento

Asimismo, exhortó a la población a mantener una distancia prudente en caso de observar un ejemplar y a no interferir con su desplazamiento, alimentación o comportamiento natural.

El avistamiento representa una oportunidad para fortalecer la conciencia sobre la conservación de la biodiversidad marina y la necesidad de proteger a una de las especies de tortugas más emblemáticas y amenazadas del mundo.