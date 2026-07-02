IFARHU iniciará la entrega de las nuevas tarjetas PASE-U la próxima semana

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy, informó que la próxima semana iniciará la entrega de las tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros a los estudiantes de los centros educativos de la provincia de Los Santos.
¿Cómo utilizar la tarjeta PASE-U?
Para el manejo del nuevo sistema de pago, los responsables de los estudiantes deberán cumplir con los siguientes lineamientos:
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Descarga de la aplicación: Antes de recibir el plástico, los padres de familia deberán descargar la aplicación móvil de la Caja de Ahorros para monitorear los depósitos y saldos, especialmente si son acudientes de más de un estudiante.
Restricción de efectivo: No será posible realizar retiros de dinero en efectivo a través de los cajeros automáticos.
Uso exclusivo: Los fondos deben utilizarse únicamente para la compra de alimentos, útiles escolares, medicamentos y pago de transporte público.
Prohibiciones: Queda estrictamente prohibido el uso de los recursos en casinos, apuestas, ahorros clandestinos, así como en la compra de bebidas alcohólicas y cigarrillos, irregularidades que ya han sido detectadas en inspecciones previas del IFARHU.