IFARHU iniciará la entrega de las nuevas tarjetas PASE-U la próxima semana

Nuevas tarjetas PASE-U del IFARHU.

Por Ana Canto El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy, informó que la próxima semana iniciará la entrega de las tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros a los estudiantes de los centros educativos de la provincia de Los Santos.

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El proceso se trasladará en las semanas posteriores a Herrera, Coclé y Veraguas. La distribución de más de 500 mil tarjetas se llevará a cabo durante los próximos dos meses. Con esta medida, la entidad aspira a que el segundo pago del PASE-U se deposite directamente en los plásticos, una vez que todos los alumnos cuenten con ellos.

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