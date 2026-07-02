Panamá Nacionales -  2 de julio de 2026 - 14:54

IFARHU iniciará la entrega de las nuevas tarjetas PASE-U la próxima semana

El IFARHU informó que la entrega de las tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros a los estudiantes iniciará em provincias centrales.

Nuevas tarjetas PASE-U del IFARHU.

Nuevas tarjetas PASE-U del IFARHU.

Ana Canto
Por Ana Canto

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy, informó que la próxima semana iniciará la entrega de las tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros a los estudiantes de los centros educativos de la provincia de Los Santos.

El proceso se trasladará en las semanas posteriores a Herrera, Coclé y Veraguas. La distribución de más de 500 mil tarjetas se llevará a cabo durante los próximos dos meses. Con esta medida, la entidad aspira a que el segundo pago del PASE-U se deposite directamente en los plásticos, una vez que todos los alumnos cuenten con ellos.

¿Cómo utilizar la tarjeta PASE-U?

Para el manejo del nuevo sistema de pago, los responsables de los estudiantes deberán cumplir con los siguientes lineamientos:

  • Descarga de la aplicación: Antes de recibir el plástico, los padres de familia deberán descargar la aplicación móvil de la Caja de Ahorros para monitorear los depósitos y saldos, especialmente si son acudientes de más de un estudiante.

  • Restricción de efectivo: No será posible realizar retiros de dinero en efectivo a través de los cajeros automáticos.

  • Uso exclusivo: Los fondos deben utilizarse únicamente para la compra de alimentos, útiles escolares, medicamentos y pago de transporte público.

  • Prohibiciones: Queda estrictamente prohibido el uso de los recursos en casinos, apuestas, ahorros clandestinos, así como en la compra de bebidas alcohólicas y cigarrillos, irregularidades que ya han sido detectadas en inspecciones previas del IFARHU.

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