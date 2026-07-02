Investigan homicidio de un joven de 25 años en Villarreal de Natá, en Coclé

Un joven de 25 años perdió la vida y una mujer resultó herida durante un ataque armado registrado en una residencia ubicada en el sector de Villarreal, distrito de Natá, en la provincia de Coclé.
Puede leer: Policía Nacional buscan a dos sospechosos por homicidio doloso agravado en Colón
Sin embargo, el atacante comenzó a disparar en múltiples ocasiones contra la vivienda, construida con paredes de zinc, por lo que varios proyectiles atravesaron la estructura e impactaron a las personas que se encontraban en el interior.
Asesinan a un joven de 25 años en Natá
Tras el ataque, el hombre de 25 años y la mujer herida fueron trasladados a un centro hospitalario. Las autoridades confirmaron que el joven ingresó sin signos vitales, mientras que la mujer permanece recibiendo atención médica debido a las heridas sufridas durante el incidente.
Funcionarios del Ministerio Público, con apoyo de la Policía Nacional, realizaron el levantamiento de indicios e iniciaron las investigaciones para identificar al responsable y determinar el móvil del crimen. Con este hecho, la provincia de Coclé registra 12 homicidios en lo que va del año, según cifras preliminares.