Investigan homicidio de un joven de 25 años en Villarreal de Natá, en Coclé

Un joven de 25 años perdió la vida y una mujer resultó herida durante un ataque armado registrado en una residencia ubicada en el sector de Villarreal, distrito de Natá, en la provincia de Coclé.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió cuando un hombre con el rostro cubierto llegó hasta la vivienda y tocó la puerta. Una de las personas que se encontraba en el lugar relató que, al abrir y notar que el individuo tenía el rostro cubierto, cerró inmediatamente la puerta por temor.

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Sin embargo, el atacante comenzó a disparar en múltiples ocasiones contra la vivienda, construida con paredes de zinc, por lo que varios proyectiles atravesaron la estructura e impactaron a las personas que se encontraban en el interior.

Asesinan a un joven de 25 años en Natá

Tras el ataque, el hombre de 25 años y la mujer herida fueron trasladados a un centro hospitalario. Las autoridades confirmaron que el joven ingresó sin signos vitales, mientras que la mujer permanece recibiendo atención médica debido a las heridas sufridas durante el incidente.

Funcionarios del Ministerio Público, con apoyo de la Policía Nacional, realizaron el levantamiento de indicios e iniciaron las investigaciones para identificar al responsable y determinar el móvil del crimen. Con este hecho, la provincia de Coclé registra 12 homicidios en lo que va del año, según cifras preliminares.