Panamá Nacionales -  1 de julio de 2026 - 15:49

CEPANIM: MEF explica cómo usar el certificado como garantía bancaria o judicial

El MEF aclaró que el CEPANIM no sirve para pagar impuestos en la DGI, pero sí puede utilizarse como garantía bancaria o judicial, entre otros usos.

Beneficiarios de CEPANIM

Beneficiarios de CEPANIM

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aclaró los usos permitidos del Certificado de Pago Negociable (CEPANIM) y recordó que, aunque no puede utilizarse para pagar impuestos ante la Dirección General de Ingresos (DGI), sí ofrece otras alternativas para quienes lo poseen.

La entidad explicó que este instrumento financiero puede ser negociado y transferido, lo que amplía las opciones para su utilización.

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¿Para qué sirve el CEPANIM?

De acuerdo con el MEF, el CEPANIM puede utilizarse para:

  • Servir como garantía bancaria.
  • Presentarse como garantía judicial.
  • Aplicarse al pago de deudas.
  • Utilizarse como medio de pago en comercios, siempre que las partes lo acepten.
  • Negociarse o transferirse a terceros.

¿Se puede usar para pagar impuestos?

El Ministerio reiteró que el CEPANIM no puede utilizarse para cancelar impuestos en la Dirección General de Ingresos (DGI). No obstante, los tenedores del certificado cuentan con otras opciones para aprovechar su valor, ya que se trata de un documento negociable y transferible.

Al ser un instrumento negociable, el CEPANIM puede facilitar operaciones financieras, respaldar obligaciones o emplearse como medio de pago, de acuerdo con las condiciones pactadas entre las partes.

El certificado es un instrumento emitido por el Estado que puede ser transferido o negociado, permitiendo a sus tenedores utilizarlo en diversas operaciones financieras y comerciales, conforme a la normativa vigente.

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