Panamá Nacionales -  1 de julio de 2026 - 16:17

Recapturan a recluso fugado de La Joyita durante operativo en Chepo

La recaptura del recluso Maykol Fernando Villarreal Pérez, se hizo efectiva dentro de una residencia ubicada en Chepo.

Recapturan a recluso fugado de La Joyita.

Recapturan a recluso fugado de La Joyita.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Policía Nacional de Panamá informó sobre la recaptura de Maykol Fernando Villarreal Pérez, uno de los reclusos que se había evadido del Centro Penitenciario La Joyita el pasado 1 de junio de 2026.

La detención se hizo efectiva dentro de una residencia ubicada en la barriada La Primavera, en el distrito de Chepo.

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