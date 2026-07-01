Recapturan a recluso fugado de La Joyita durante operativo en Chepo

La Policía Nacional de Panamá informó sobre la recaptura de Maykol Fernando Villarreal Pérez, uno de los reclusos que se había evadido del Centro Penitenciario La Joyita el pasado 1 de junio de 2026.
La @policiadepanama informó sobre la recaptura de Maykol Fernando Villarreal Pérez, uno de los evadidos del Centro Penitenciario La Joyita el pasado 1 de junio de 2026, quien se mantenía en una residencia de la barriada La Primavera, en el distrito de Chepo. pic.twitter.com/ZfpMFFptaa— Telemetro Reporta (@TReporta) July 1, 2026