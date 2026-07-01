Recapturan a recluso fugado de La Joyita durante operativo en Chepo

La @policiadepanama informó sobre la recaptura de Maykol Fernando Villarreal Pérez, uno de los evadidos del Centro Penitenciario La Joyita el pasado 1 de junio de 2026, quien se mantenía en una residencia de la barriada La Primavera, en el distrito de Chepo. pic.twitter.com/ZfpMFFptaa