Panamá Nacionales -  1 de julio de 2026 - 16:01

ITSE abre inscripciones para Técnico Superior en Mantenimiento de Aeronaves

El ITSE abrió las inscripciones para el Técnico Superior en Mantenimiento de Aeronaves. Conozca las fechas, el horario y dónde consultar los requisitos.

ITSE abre inscripciones para Técnico Superior

ITSE abre inscripciones para Técnico Superior

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) anunció la apertura de las inscripciones para el Técnico Superior en Mantenimiento de Aeronaves, programa académico que forma parte de la Escuela de Tecnología Industrial.

Los interesados podrán realizar el proceso de inscripción del 1 al 20 de julio de 2026.

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ITSE: ¿Cuándo y dónde serán las inscripciones?

El ITSE informó que las inscripciones se llevarán a cabo en el edificio de Administración de la institución, en el siguiente horario:

  • Fechas: Del 1 al 20 de julio de 2026.
  • Horario: De 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

La institución invitó a los aspirantes a cumplir con el proceso dentro del periodo establecido para optar por un cupo en este programa técnico.

¿Dónde consultar los requisitos?

Los interesados pueden conocer los requisitos de admisión y obtener más información a través del sitio web oficial del ITSE: ITSE

El Técnico Superior en Mantenimiento de Aeronaves está orientado a formar profesionales con las competencias necesarias para desempeñarse en el mantenimiento y la inspección de aeronaves, una de las áreas con mayor demanda en la industria aeronáutica.

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