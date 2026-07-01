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Mundial 2026 Mundial 2026 -  1 de julio de 2026 - 17:46

VIDEO | EN VIVO: Mundial 2026 Bélgica vs. Senegal

Este miércoles, las selecciones de Bélgica y Senegal se miden en el Estadio de Seattle, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

VIDEO | EN VIVO: Mundial 2026 Bélgica vs. Senegal.

VIDEO | EN VIVO: Mundial 2026 Bélgica vs. Senegal.

@fifaworldcup
Ana Canto
Por Ana Canto

Este miércoles, las selecciones de Bélgica y Senegal se miden en el Estadio de Seattle, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

VIDEO | EN VIVO: Mundial 2026 Bélgica vs. Senegal

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