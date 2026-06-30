Mundial 2026: partidos para este miércoles y cuáles se verán en Panamá

La emoción de la Copa Mundial 2026 continúa este miércoles 1 de julio con los partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con el enfrentamiento entre las selecciones de Inglaterra vs. RD Congo, Bélgica vs. Senegal y Estadios Unidos vs. Bosnia y Herzegovina, partidos decisivos para asegurar su lugar en los octavos de final.