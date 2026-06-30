Mundial 2026: partidos para este miércoles y cuáles se verán en Panamá

La emoción de la Copa Mundial 2026 continúa este miércoles 1 de julio con los partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con el enfrentamiento entre las selecciones de Inglaterra vs. RD Congo, Bélgica vs. Senegal y Estadios Unidos vs. Bosnia y Herzegovina, partidos decisivos para asegurar su lugar en los octavos de final.
Mundial 2026: partidos de dieciseisavos de final
- Inglaterra vs. RD Congo 11:00 p.m. (RPC radio)
- Bélgica vs. Senegal 3:00 p.m. (RPC y Medcom Go)
- Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina 7:00 p.m. (RPC y Medcom Go)
Partidos de dieciseisavos de final del jueves 2 de julio
- España vs. Austria 2:00 p.m. (RPC y Medcom Go)
- Portugal v. Croacia 6.00 p.m. (RPC y Medcom Go)
- Suiza vs. Argelia 10.00 p.m. (RPC y Medcom Go)