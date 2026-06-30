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Mundial 2026 Mundial 2026 -  30 de junio de 2026 - 16:25

Mundial 2026: partidos para este miércoles y cuáles se verán en Panamá

Este miércoles 1 de julio sigue la emoción del Mundial 2026 con los dieciseisavos de final. A partir de esta instancia, las selecciones luchan por mantenerse.

Partidos de dieciseisavos de final. 

Partidos de dieciseisavos de final. 

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María Hernández
Por María Hernández

La emoción de la Copa Mundial 2026 continúa este miércoles 1 de julio con los partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con el enfrentamiento entre las selecciones de Inglaterra vs. RD Congo, Bélgica vs. Senegal y Estadios Unidos vs. Bosnia y Herzegovina, partidos decisivos para asegurar su lugar en los octavos de final.

Mundial 2026: partidos de dieciseisavos de final

  • Inglaterra vs. RD Congo 11:00 p.m. (RPC radio)
  • Bélgica vs. Senegal 3:00 p.m. (RPC y Medcom Go)
  • Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina 7:00 p.m. (RPC y Medcom Go)

Partidos de dieciseisavos de final del jueves 2 de julio

  • España vs. Austria 2:00 p.m. (RPC y Medcom Go)
  • Portugal v. Croacia 6.00 p.m. (RPC y Medcom Go)
  • Suiza vs. Argelia 10.00 p.m. (RPC y Medcom Go)

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