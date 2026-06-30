Abandono de propiedad en La Chorrera pone en riesgo a estudiantes y residentes

Abandono de propiedad pone en riesgo a estudiantes y residentes en La Chorrera.

Los residentes del sector de Altos de San Francisco, en el corregimiento de Guadalupe, distrito de La Chorrera , manifestaron su preocupación por el estado de abandono de una propiedad que, según denuncian, representa un riesgo para la comunidad.

De acuerdo con los moradores, el terreno permanece sin mantenimiento desde hace más de tres años, situación que ha provocado la acumulación de desechos, malos olores y la proliferación de condiciones que afectan la salud y la calidad de vida de quienes residen en el área.

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Los vecinos también señalaron que el lugar se ha convertido en un punto utilizado por personas para arrojar basura de manera ilegal, agravando el problema de contaminación en el sector.

Moradores de Altos de San Francisco exigen intervención

Además, denunciaron que presuntos delincuentes aprovechan la maleza y el abandono de la propiedad para ocultarse de las unidades de la Policía Nacional, lo que ha incrementado la percepción de inseguridad entre los residentes.

Los moradores aseguraron que, en las inmediaciones, se han registrado robos a estudiantes que transitan diariamente hacia el Instituto Profesional y Técnico de La Chorrera (IPTCH), por lo que solicitan una pronta intervención de las autoridades competentes y del propietario del terreno.

Los residentes hicieron un llamado para que se realice la limpieza del predio, se eliminen los desechos acumulados y se adopten medidas que contribuyan a devolver la seguridad y la tranquilidad a la comunidad.