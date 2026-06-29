La Chorrera: joven dispara contra su padre y su tío tras una discusión familiar

Un hombre de 25 años protagonizó un hecho violento este fin de semana en una residencia ubicada en el sector de Bella Esperanza, distrito de La Chorrera , donde hirió con un arma de fuego a su padre y a su tío durante una discusión familiar.

De acuerdo con la información preliminar, el incidente ocurrió en el patio de la vivienda, donde, en medio de una acalorada discusión, el joven realizó varios disparos que alcanzaron a ambos familiares.

Al escuchar las detonaciones, residentes del área alertaron a las unidades de la Policía Nacional, que se desplazaron hasta el lugar para atender la emergencia.

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Investigan balacera en Bella Esperanza que dejó dos heridos

Según el informe preliminar, al llegar a la residencia los uniformados encontraron a las dos víctimas heridas, mientras que el presunto agresor permanecía dentro de la propiedad. Instantes después, el hombre al encontrarse rodeado se disparó en la cabeza.

El joven fue trasladado al cuarto de urgencias del Hospital Nicolás A. Solano, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

Las autoridades informaron que el hombre mantenía antecedentes por los presuntos delitos de robo y posesión de sustancias ilícitas. Además, durante las investigaciones se conoció que anteriormente había sido señalado por agredir a otro familiar con un arma punzocortante.

El Ministerio Público y la Policía Nacional mantienen las investigaciones para determinar las circunstancias que rodearon este hecho y recabar los elementos necesarios para esclarecer lo ocurrido.