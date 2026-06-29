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Provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón lideran el Índice de Competitividad Provincial 2026

Este lunes fue presentado el Índice de Competitividad Provincial 2026, el cual revela que las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón encabezan el informe, mientras que las provincias de Bocas del Toro y Darién son las más rezagadas. El expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Rubén Castillo, recomendó realizar un inventario de las ventajas de cada región del país, y conectarlas con un plan de desarrollo nacional.