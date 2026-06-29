Giro indebido provoca accidente de tránsito en Río Abajo: dos heridos, uno trasladado al hospital

Un accidente de tránsito registrado entre las calles 13 y 14 de Río Abajo fue detectado por el sistema de videovigilancia del Centro de Operación Nacional del Ministerio de Seguridad, lo que permitió una rápida respuesta de los equipos de emergencia.

Gracias a la coordinación entre unidades de la Policía Nacional y el Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911), dos personas que resultaron lesionadas recibieron atención inmediata en el lugar del accidente.

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Accidente de tránsito en Río Abajo: una persona fue trasladada a un centro médico

Un accidente de tránsito fue detectado por el sistema de videovigilancia del Centro de Operación Nacional del Ministerio de Seguridad en calle 13 y 14 de Río Abajo.



Gracias a la coordinación entre unidades de la Policía Nacional y el SUME 911, dos personas resultaron lesionadas… pic.twitter.com/1e8iGCWErD — Rpc Radio (@rpc_radio) June 29, 2026

De acuerdo con la información oficial, uno de los heridos fue trasladado a un centro médico para recibir atención especializada, mientras que la otra persona fue atendida en el sitio por los paramédicos. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la condición de salud de los lesionados ni las causas del accidente.

Tránsito realizó las investigaciones

Una vez atendida la emergencia, unidades de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito llevaron a cabo las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

Posteriormente, se realizó la remoción de los vehículos involucrados con el objetivo de restablecer la circulación en el área.