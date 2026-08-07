MiAmbiente inspecciona sistemas de aguas residuales abandonados en La Chorrera

Un total de nueve sistemas de tratamiento de aguas residuales colapsados y abandonados por más de dos décadas fueron inspeccionados por personal técnico del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

La misión se ejecutó con el propósito de recolectar la información necesaria para que los técnicos de la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental (DIVEDA) elaboren un diagnóstico pormenorizado de la situación de contaminación registrada en el sector.

La inspección del personal de DIVEDA abarcó los siguientes residenciales de Panamá Oeste:

Vista Alegre

Villa Cristina

Hacienda Los Robles (etapas 1 y 2)

Crystal Park

Victoria Hills

Las Mendozas

Los Flamingos

Green Park

Ciudad del Futuro

Estas infraestructuras se encuentran en un área de especial atención por su impacto negativo en los cuerpos de agua ubicados aguas arriba de la toma de agua cruda de la planta potabilizadora de Trapichito, por lo que su evaluación constituye una acción prioritaria para determinar su estado actual.

El informe técnico resultante servirá de base para que MiAmbiente deslinde responsabilidades y establezca prioridades junto con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), los residentes de las barriadas y los promotores del sector privado. El objetivo es trazar una hoja de ruta que permita subsanar las deficiencias de estas estructuras.

Este trabajo se desarrolla a partir de la aprobación y publicación en la Gaceta Oficial del Decreto Ejecutivo N.° 1 de 26 de noviembre de 2025, normativa que regula los pasivos ambientales y establece el marco legal para identificar y atender las infraestructuras que representan un riesgo para el entorno.