MiAmbiente impone multa de más de B/.1.1 millones a empresa por contaminación en la Bahía

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) impuso una multa de más de B/.1.1 millones a una empresa por un caso de contaminación relacionado con la descarga de aguas residuales en la Bahía de Panamá.

La sanción fue establecida luego de una investigación técnica realizada por la institución, que determinó que la empresa habría descargado aguas residuales crudas, sin tratamiento, al sistema de alcantarillado pluvial de Boca La Caja, en el corregimiento de San Francisco.

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De acuerdo con MiAmbiente, estas aguas tenían como destino final la Bahía de Panamá.

¿Por qué MiAmbiente sancionó a la empresa?

Según la investigación técnica, la empresa realizó descargas de aguas residuales sin tratar hacia el sistema pluvial.

MiAmbiente calificó la multa como una de las más altas registradas en un expediente relacionado con contaminación.

Además de la sanción económica, la empresa deberá cumplir una serie de medidas para corregir las afectaciones detectadas.

¿Qué tendrá que hacer la empresa?

Como parte de las medidas ordenadas por MiAmbiente, la empresa deberá ejecutar un plan integral de corrección, limpieza y mantenimiento del cajón pluvial afectado.

También tendrá que:

Realizar un monitoreo continuo de la calidad del agua .

. Verificar periódicamente el estado de su infraestructura.

Capacitar a sus trabajadores en el manejo de aguas residuales .

. Implementar protocolos de emergencia.

Regularizar su permiso de concesión de descarga.

Esta última medida deberá realizarse de acuerdo con lo establecido en la norma DGNTI-COPANIT 35 de 2019.

MiAmbiente refuerza controles ambientales

La sanción forma parte de las acciones de fiscalización de MiAmbiente para identificar y corregir actividades que puedan generar impactos sobre los recursos naturales y los cuerpos de agua.

En este caso, la investigación permitió determinar la ruta de las aguas residuales desde el sistema de alcantarillado pluvial de Boca La Caja hasta su destino final en la Bahía de Panamá.