Panamá implementará brazalete dual para proteger a víctimas de violencia doméstica. Ministerio Público

Por Ana Canto La ministra de la Mujer, Niurka Palacio, señaló que la implementación en Panamá del brazalete dual para la protección de víctimas de violencia doméstica estará liderada por el Ministerio de Seguridad Pública.

Este sistema es distinto al que se utiliza en el país para otros delitos, pues además del dispositivo que debe portar el agresor, la víctima cuenta con un receptor que le alerta sobre la proximidad de este.

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