Panamá implementará brazalete dual para proteger a víctimas de violencia doméstica.

La ministra de la Mujer, Niurka Palacio, señaló que la implementación en Panamá del brazalete dual para la protección de víctimas de violencia doméstica estará liderada por el Ministerio de Seguridad Pública.
De acuerdo con la titular de la cartera, la plataforma tendrá un espejo en el Ministerio Público. Esto permitirá detectar cualquier incumplimiento de la medida de protección, de modo que la fiscalía documente la acción de forma directa y la presente ante el juez de garantías para ordenar el ingreso del infractor a un centro de detención.