Panamá Nacionales -  4 de agosto de 2026 - 15:40

Panamá implementará brazalete dual para proteger a víctimas de violencia doméstica

El Ministerio de la Mujer informó que en Panamá se espera implementar un brazalete dual para la protección de víctimas de violencia doméstica.

Panamá implementará brazalete dual para proteger a víctimas de violencia doméstica.

Panamá implementará brazalete dual para proteger a víctimas de violencia doméstica.

Ministerio Público
Ana Canto
Por Ana Canto

La ministra de la Mujer, Niurka Palacio, señaló que la implementación en Panamá del brazalete dual para la protección de víctimas de violencia doméstica estará liderada por el Ministerio de Seguridad Pública.

Este sistema es distinto al que se utiliza en el país para otros delitos, pues además del dispositivo que debe portar el agresor, la víctima cuenta con un receptor que le alerta sobre la proximidad de este.

De acuerdo con la titular de la cartera, la plataforma tendrá un espejo en el Ministerio Público. Esto permitirá detectar cualquier incumplimiento de la medida de protección, de modo que la fiscalía documente la acción de forma directa y la presente ante el juez de garantías para ordenar el ingreso del infractor a un centro de detención.

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