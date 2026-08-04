Panamá Nacionales -  4 de agosto de 2026 - 14:57

Sismo de 3.3 se registra en Panamá: así lo detectó el IGC

Un sismo de magnitud 3.3 fue registrado este martes a las 12:21 a.m. por el IGC. El movimiento tuvo una profundidad de 1 kilómetro.

Sismo de 3.3 se registra en Panamá

Sismo de 3.3 se registra en Panamá

@IGUPanama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un sismo de magnitud 3.3 fue registrado durante la madrugada de este martes 4 de agosto de 2026, informó el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC-UP).

De acuerdo con el registro oficial, el movimiento telúrico ocurrió a las 12:21:56 a.m., tuvo una profundidad de apenas 1 kilómetro y fue localizado en Panamá, a 26 kilómetros al sur de Ciudad de Panamá.

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Así quedó registrado el sismo

El IGC detalló que el evento fue identificado por su red de monitoreo sísmico. El registro oficial establece las siguientes características:

  • Magnitud: 3.3
  • Hora: 12:21:56 a.m.
  • Profundidad: 1 kilómetro
  • Ubicación reportada: Panamá, 26 km al sur de Ciudad de Panamá
  • Estado: Revisado

El Instituto de Geociencias mantiene disponible el listado de los sismos registrados en Panamá y otras regiones durante los últimos siete días.

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