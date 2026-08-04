Sismo de 3.3 se registra en Panamá: así lo detectó el IGC

Un sismo de magnitud 3.3 fue registrado durante la madrugada de este martes 4 de agosto de 2026, informó el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC-UP).
Tema de interés: MEDUCA comprará 59,000 laptops para docentes con capacitación tecnológica
Así quedó registrado el sismo
El IGC detalló que el evento fue identificado por su red de monitoreo sísmico. El registro oficial establece las siguientes características:
- Magnitud: 3.3
- Hora: 12:21:56 a.m.
- Profundidad: 1 kilómetro
- Ubicación reportada: Panamá, 26 km al sur de Ciudad de Panamá
- Estado: Revisado
El Instituto de Geociencias mantiene disponible el listado de los sismos registrados en Panamá y otras regiones durante los últimos siete días.