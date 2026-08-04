Sismo de 3.3 se registra en Panamá: así lo detectó el IGC

Sismo de 3.3 se registra en Panamá

Un sismo de magnitud 3.3 fue registrado durante la madrugada de este martes 4 de agosto de 2026, informó el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC-UP).

De acuerdo con el registro oficial, el movimiento telúrico ocurrió a las 12:21:56 a.m., tuvo una profundidad de apenas 1 kilómetro y fue localizado en Panamá, a 26 kilómetros al sur de Ciudad de Panamá.

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Así quedó registrado el sismo

#culturasismica Así quedó registrado el sismo del día de hoy a las 12:21am ubicado cerca de la Isla Taboga. Se observó en más de 50 estaciones de todo el país, incluso en redes internacionales. @UNIVERSIDAD_PMA pic.twitter.com/UUgW3Q7VE0 — IGCPanamaUP (@igcpanamaup) August 4, 2026

El IGC detalló que el evento fue identificado por su red de monitoreo sísmico. El registro oficial establece las siguientes características:

Magnitud: 3.3

3.3 Hora: 12:21:56 a.m.

12:21:56 a.m. Profundidad: 1 kilómetro

1 kilómetro Ubicación reportada: Panamá, 26 km al sur de Ciudad de Panamá

Panamá, 26 km al sur de Ciudad de Panamá Estado: Revisado

El Instituto de Geociencias mantiene disponible el listado de los sismos registrados en Panamá y otras regiones durante los últimos siete días.