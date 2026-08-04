Victoriano Lorenzo celebrará su 54.º aniversario con un gran desfile este 9 de agosto

Todo está preparado para celebrar el 54.º aniversario del corregimiento Victoriano Lorenzo , del distrito de San Miguelito, una festividad que reunirá a residentes, delegaciones, bandas escolares e independientes en un gran desfile que recorrerá las calles de Monte Oscuro.

La actividad se realizará el domingo 9 de agosto, desde las 10:00 a.m., en la Calle 16 de Monte Oscuro, donde cientos de personas se darán cita para conmemorar un año más de historia, identidad y orgullo comunitario.

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Bandas escolares participantes

Escuela San Antonio

Escuela Alemania

Escuela Mateo Iturralde

Instituto Alfredo Cantón

Instituto Rubiano

Bandas independientes

Belisario Porras

El Hogar

Éxodo

10MA

Apocalipsis

San Miguel

Bisnuge

El Reino

Gabriel Santos

GDO

Elimelec

Super Banda

Bini

Adolfo Gutiérrez

Cierre de vías

Las autoridades informaron que la Calle 16 permanecerá cerrada al tránsito vehicular desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 p.m., por lo que se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas.

Medidas de seguridad

Durante la celebración estará prohibido:

La venta y consumo de bebidas alcohólicas.

El ingreso con envases de vidrio.

Portar armas de fuego o armas blancas.

Ingresar con objetos contundentes o punzocortantes.

El acceso con equipos de audio y unidades móviles.

Recomendaciones para los asistentes

Llevar documento de identificación.

Vestir ropa ligera y cómoda.

Utilizar gorra o sombrero para protegerse del sol.

Seguir las indicaciones del personal de seguridad y de los organizadores.

Las autoridades invitaron a toda la comunidad a disfrutar de esta celebración en un ambiente familiar, promoviendo el respeto, la convivencia y el orgullo de pertenecer al corregimiento de Victoriano Lorenzo.