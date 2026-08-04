San Miguelito Nacionales -  4 de agosto de 2026 - 13:17

Victoriano Lorenzo celebrará su 54.º aniversario con un gran desfile este 9 de agosto

El corregimiento de Victoriano Lorenzo celebrará su 54.º aniversario este domingo con un gran desfile que reunirá a bandas escolares e independientes.

Victoriano Lorenzo celebrará su 54.º aniversario. 

Victoriano Lorenzo celebrará su 54.º aniversario. 

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María Hernández
Por María Hernández

Todo está preparado para celebrar el 54.º aniversario del corregimiento Victoriano Lorenzo, del distrito de San Miguelito, una festividad que reunirá a residentes, delegaciones, bandas escolares e independientes en un gran desfile que recorrerá las calles de Monte Oscuro.

La actividad se realizará el domingo 9 de agosto, desde las 10:00 a.m., en la Calle 16 de Monte Oscuro, donde cientos de personas se darán cita para conmemorar un año más de historia, identidad y orgullo comunitario.

Bandas escolares participantes

  • Escuela San Antonio
  • Escuela Alemania
  • Escuela Mateo Iturralde
  • Instituto Alfredo Cantón
  • Instituto Rubiano

Bandas independientes

  • Belisario Porras
  • El Hogar
  • Éxodo
  • 10MA
  • Apocalipsis
  • San Miguel
  • Bisnuge
  • El Reino
  • Gabriel Santos
  • GDO
  • Elimelec
  • Super Banda
  • Bini
  • Adolfo Gutiérrez

Cierre de vías

Las autoridades informaron que la Calle 16 permanecerá cerrada al tránsito vehicular desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 p.m., por lo que se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas.

Medidas de seguridad

Durante la celebración estará prohibido:

  • La venta y consumo de bebidas alcohólicas.
  • El ingreso con envases de vidrio.
  • Portar armas de fuego o armas blancas.
  • Ingresar con objetos contundentes o punzocortantes.
  • El acceso con equipos de audio y unidades móviles.

Recomendaciones para los asistentes

  • Llevar documento de identificación.
  • Vestir ropa ligera y cómoda.
  • Utilizar gorra o sombrero para protegerse del sol.
  • Seguir las indicaciones del personal de seguridad y de los organizadores.

Las autoridades invitaron a toda la comunidad a disfrutar de esta celebración en un ambiente familiar, promoviendo el respeto, la convivencia y el orgullo de pertenecer al corregimiento de Victoriano Lorenzo.

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