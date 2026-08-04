Victoriano Lorenzo celebrará su 54.º aniversario con un gran desfile este 9 de agosto

Todo está preparado para celebrar el 54.º aniversario del corregimiento Victoriano Lorenzo, del distrito de San Miguelito, una festividad que reunirá a residentes, delegaciones, bandas escolares e independientes en un gran desfile que recorrerá las calles de Monte Oscuro.
Bandas escolares participantes
- Escuela San Antonio
- Escuela Alemania
- Escuela Mateo Iturralde
- Instituto Alfredo Cantón
- Instituto Rubiano
Bandas independientes
- Belisario Porras
- El Hogar
- Éxodo
- 10MA
- Apocalipsis
- San Miguel
- Bisnuge
- El Reino
- Gabriel Santos
- GDO
- Elimelec
- Super Banda
- Bini
- Adolfo Gutiérrez
Cierre de vías
Las autoridades informaron que la Calle 16 permanecerá cerrada al tránsito vehicular desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 p.m., por lo que se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas.
Medidas de seguridad
Durante la celebración estará prohibido:
- La venta y consumo de bebidas alcohólicas.
- El ingreso con envases de vidrio.
- Portar armas de fuego o armas blancas.
- Ingresar con objetos contundentes o punzocortantes.
- El acceso con equipos de audio y unidades móviles.
Recomendaciones para los asistentes
- Llevar documento de identificación.
- Vestir ropa ligera y cómoda.
- Utilizar gorra o sombrero para protegerse del sol.
- Seguir las indicaciones del personal de seguridad y de los organizadores.
Las autoridades invitaron a toda la comunidad a disfrutar de esta celebración en un ambiente familiar, promoviendo el respeto, la convivencia y el orgullo de pertenecer al corregimiento de Victoriano Lorenzo.