MEDUCA comprará 59,000 laptops para docentes con capacitación tecnológica

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció la adquisición de 59,000 computadoras portátiles destinadas a docentes de todo Panamá, como parte de una iniciativa que involucra a Intel, Microsoft y la Embajada de Estados Unidos.
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La iniciativa contempla además acciones de capacitación para docentes y estudiantes con el objetivo de facilitar la incorporación de estas herramientas en el proceso educativo.
Microsoft capacitará a docentes y estudiantes
Jorge Saa, gerente país de Microsoft para Panamá, explicó que parte del trabajo estará enfocado en la capacitación mediante el programa Microsoft Elevate.
Según Saa, se trata de un programa orientado al sector educativo y diseñado para facilitar la adopción de tecnología por parte de maestros y estudiantes.
Embajada de EE. UU. destaca inversión tecnológica
El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, señaló que desde su representación diplomática se promueve que las empresas estadounidenses inviertan en Panamá y desarrollen proyectos que generen oportunidades, capacitación y beneficios para ambos países.
El diplomático destacó la importancia de que estas inversiones también contribuyan a generar empleos y procesos de capacitación.
¿Cuántas computadoras comprará MEDUCA?
La adquisición contempla:
- 59,000 computadoras portátiles.
- Destinadas a docentes de todo Panamá.
- Participación de MEDUCA, Intel, Microsoft y la Embajada de Estados Unidos.
- Programas de capacitación tecnológica para la comunidad educativa.
La iniciativa busca ampliar el acceso de los educadores a herramientas tecnológicas y fortalecer la integración de la tecnología en el ámbito educativo.