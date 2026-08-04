MEDUCA comprará 59,000 laptops para docentes con capacitación tecnológica

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció la adquisición de 59,000 computadoras portátiles destinadas a docentes de todo Panamá, como parte de una iniciativa que involucra a Intel, Microsoft y la Embajada de Estados Unidos.

De acuerdo con la información suministrada, los equipos contarán con tecnología estadounidense y buscan fortalecer las herramientas tecnológicas disponibles para los educadores y la infraestructura educativa del país.

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La iniciativa contempla además acciones de capacitación para docentes y estudiantes con el objetivo de facilitar la incorporación de estas herramientas en el proceso educativo.

Microsoft capacitará a docentes y estudiantes

Jorge Saa, gerente país de Microsoft para Panamá, explicó que parte del trabajo estará enfocado en la capacitación mediante el programa Microsoft Elevate.

Me uní a @Intel, @Microsoft y @MeducaPma para anunciar la compra de 59,000 computadoras portátiles con tecnología estadounidense para docentes en todo Panamá. Esta importante inversión en tecnología segura y confiable de EE.UU. fortalecerá la infraestructura educativa del país y… pic.twitter.com/NIKTzgZ9dd — Embajador Kevin Marino Cabrera (@USAmbassadorPAN) August 4, 2026

Según Saa, se trata de un programa orientado al sector educativo y diseñado para facilitar la adopción de tecnología por parte de maestros y estudiantes.

“El trabajo que hacemos es a través del programa que se conoce como Microsoft Elevate”, explicó Saa, quien destacó que la iniciativa contempla capacitación tecnológica para el sector educativo. “El trabajo que hacemos es a través del programa que se conoce como Microsoft Elevate”, explicó Saa, quien destacó que la iniciativa contempla capacitación tecnológica para el sector educativo.

Embajada de EE. UU. destaca inversión tecnológica

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, señaló que desde su representación diplomática se promueve que las empresas estadounidenses inviertan en Panamá y desarrollen proyectos que generen oportunidades, capacitación y beneficios para ambos países.

“Le recomendamos a las empresas estadounidenses que vengan, que inviertan en Panamá y que hagan inversiones duraderas”, manifestó Cabrera. “Le recomendamos a las empresas estadounidenses que vengan, que inviertan en Panamá y que hagan inversiones duraderas”, manifestó Cabrera.

El diplomático destacó la importancia de que estas inversiones también contribuyan a generar empleos y procesos de capacitación.

¿Cuántas computadoras comprará MEDUCA?

“En lo que vamos a trabajar es en la capacitación. El trabajo que hacemos es a través del programa que se conoce como Microsoft Elevate, es un programa diseñado para la educación, es un programa de capacitación en tecnología, es un programa diseñado para la educación y para que… pic.twitter.com/7i3x5kjEF6 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 4, 2026

La adquisición contempla:

59,000 computadoras portátiles .

. Destinadas a docentes de todo Panamá .

. Participación de MEDUCA, Intel, Microsoft y la Embajada de Estados Unidos .

. Programas de capacitación tecnológica para la comunidad educativa.

La iniciativa busca ampliar el acceso de los educadores a herramientas tecnológicas y fortalecer la integración de la tecnología en el ámbito educativo.