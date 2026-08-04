Panamá Entrevistas -

Brindan detalles sobre la Plataforma de Acción Nacional para los Plásticos

El coordinador de Economía Circular del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), Kirving Lañas, brindó detalles sobre la Plataforma de Acción Nacional para los Plásticos, a través del cual se tiene como objetivo “reunir actores prioritarios del sector privado, sociedad civil, academia e instituciones públicas para que en conjunto tomemos decisiones que nos ayuden a reducir esta contaminación latente y que es muy visible no sólo a nivel nacional sino a nivel global”.