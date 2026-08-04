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Secretario de Senacyt explica la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y Semiconductores

El secretario de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), Eduardo Ortega, explicó en qué consiste la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y Semiconductores. Detalló que se trata de “una estrategia de tecnologías avanzadas que es crítica para nuestro país, es crítica porque nos ayuda a la transformación social, mejorar la productividad, mejor competitividad, nos ayuda también a diferenciarnos, esto atrae talento, esto atrae inversión”.