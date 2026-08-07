El Parque Urracá se transformará en un show de luces para "City of Stars 2026"

El Parque Urracá será transformado en un recorrido temático de luces y entretenimiento a través de “City of Stars 2026". Este evento interactivo se extenderá por 43 días, prometiendo ser un punto de encuentro para la ciudad.
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Alcaldía ofrece a empresas un espacio en el parque Urracá
Se pondrán a la venta 15 espacios de marca distribuidos en 4.595 metros cuadrados, además de cuatro mariposas gigantes que servirán como elementos icónicos de la experiencia, sumado a la tradicional encendida del árbol de Navidad.
Los interesados en patrocinio pueden consultar las tres modalidades disponibles en el sitio web: parqueurraca.mupa.gob.pa.
La empresa privada tiene la oportunidad de destacar y apropiarse del espectáculo, ofreciendo a la población una experiencia única.
Se estima que, del 29 de noviembre de 2026 al 10 de enero de 2027, el Parque Urracá ofrezca un show de luces y música todos los fines de semana, de jueves a domingo, con dos funciones por noche durante toda la temporada.