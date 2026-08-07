El Parque Urracá se transformará en un show de luces para "City of Stars 2026"

El Parque Urracá se vestirá de luces y entretenimiento.

El Parque Urracá será transformado en un recorrido temático de luces y entretenimiento a través de “City of Stars 2026". Este evento interactivo se extenderá por 43 días, prometiendo ser un punto de encuentro para la ciudad.

Juan David Guardia, vocero de la Alcaldía, explicó que la iniciativa contará con activaciones de marca, juegos y música en vivo, con la colaboración de un grupo musical panameño, buscando posicionar el parque como el corazón de la ciudad.

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Alcaldía ofrece a empresas un espacio en el parque Urracá

Se pondrán a la venta 15 espacios de marca distribuidos en 4.595 metros cuadrados, además de cuatro mariposas gigantes que servirán como elementos icónicos de la experiencia, sumado a la tradicional encendida del árbol de Navidad.

Los interesados en patrocinio pueden consultar las tres modalidades disponibles en el sitio web: parqueurraca.mupa.gob.pa.

La empresa privada tiene la oportunidad de destacar y apropiarse del espectáculo, ofreciendo a la población una experiencia única.

Se estima que, del 29 de noviembre de 2026 al 10 de enero de 2027, el Parque Urracá ofrezca un show de luces y música todos los fines de semana, de jueves a domingo, con dos funciones por noche durante toda la temporada.