Mides recibirá $5.9 millones para el tercer pago a 185 mil beneficiarios

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) contará con $5.9 millones adicionales para cumplir con el tercer pago de los programas de transferencia monetaria que benefician a unos 185 mil panameños.
Tema de interés: MIDES anuncia fechas del tercer pago de 2026: estos beneficiarios recibirán la transferencia
La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, explicó que el monto solicitado es de poco menos de $6 millones y permitirá cumplir con el tercer desembolso de estos programas sociales.
Estos son los programas del MIDES incluidos
Los recursos aprobados para el tercer pago corresponden a tres programas de transferencia monetaria del Mides:
- Ángel Guardián
- Red de Oportunidades
- Bono Nutricional
En total, los programas alcanzan a aproximadamente 185 mil beneficiarios.
El Mides prevé gestionar en septiembre los $47.4 millones necesarios para realizar el cuarto pago y mantener la continuidad de las transferencias sociales.