Panamá Nacionales -  7 de agosto de 2026 - 14:53

Mides recibirá $5.9 millones para el tercer pago a 185 mil beneficiarios

La Comisión de Presupuesto aprobó $5.9 millones al Mides para el tercer pago de Ángel Guardián, Red de Oportunidades y Bono Nutricional.

Estos son los programas del MIDES incluidos

Estos son los programas del MIDES incluidos

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) contará con $5.9 millones adicionales para cumplir con el tercer pago de los programas de transferencia monetaria que benefician a unos 185 mil panameños.

La Comisión de Presupuesto aprobó esta semana el traslado de partida solicitado por la institución para garantizar los recursos destinados a los beneficiarios de Ángel Guardián, Red de Oportunidades y Bono Nutricional.

Tema de interés: MIDES anuncia fechas del tercer pago de 2026: estos beneficiarios recibirán la transferencia

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, explicó que el monto solicitado es de poco menos de $6 millones y permitirá cumplir con el tercer desembolso de estos programas sociales.

“Esta semana solicitamos un poco menos de 6 millones de dólares para cumplir con los programas de transferencia monetaria, en esta ocasión Ángel Guardián, Red de Oportunidad y Bono Nutricional”, detalló Carles. “Esta semana solicitamos un poco menos de 6 millones de dólares para cumplir con los programas de transferencia monetaria, en esta ocasión Ángel Guardián, Red de Oportunidad y Bono Nutricional”, detalló Carles.

Estos son los programas del MIDES incluidos

Los recursos aprobados para el tercer pago corresponden a tres programas de transferencia monetaria del Mides:

  • Ángel Guardián
  • Red de Oportunidades
  • Bono Nutricional

En total, los programas alcanzan a aproximadamente 185 mil beneficiarios.

El Mides prevé gestionar en septiembre los $47.4 millones necesarios para realizar el cuarto pago y mantener la continuidad de las transferencias sociales.

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