Mides recibirá $5.9 millones para el tercer pago a 185 mil beneficiarios

Estos son los programas del MIDES incluidos

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) contará con $5.9 millones adicionales para cumplir con el tercer pago de los programas de transferencia monetaria que benefician a unos 185 mil panameños.

La Comisión de Presupuesto aprobó esta semana el traslado de partida solicitado por la institución para garantizar los recursos destinados a los beneficiarios de Ángel Guardián, Red de Oportunidades y Bono Nutricional .

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Tema de interés: MIDES anuncia fechas del tercer pago de 2026: estos beneficiarios recibirán la transferencia

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, explicó que el monto solicitado es de poco menos de $6 millones y permitirá cumplir con el tercer desembolso de estos programas sociales.

“Esta semana solicitamos un poco menos de 6 millones de dólares para cumplir con los programas de transferencia monetaria, en esta ocasión Ángel Guardián, Red de Oportunidad y Bono Nutricional”, detalló Carles. “Esta semana solicitamos un poco menos de 6 millones de dólares para cumplir con los programas de transferencia monetaria, en esta ocasión Ángel Guardián, Red de Oportunidad y Bono Nutricional”, detalló Carles.

Estos son los programas del MIDES incluidos

Un traslado de partida por la suma de 5.9 millones de dólares fue aprobado esta semana por la Comisión de Presupuesto a favor del Ministerio de Desarrollo Social, para cumplir con el tercer pago de los programas sociales a un total de 185 mil beneficiarios.



“Esta semana… pic.twitter.com/k2R3vykx9H — Telemetro Reporta (@TReporta) August 7, 2026

Los recursos aprobados para el tercer pago corresponden a tres programas de transferencia monetaria del Mides:

Ángel Guardián

Red de Oportunidades

Bono Nutricional

En total, los programas alcanzan a aproximadamente 185 mil beneficiarios.

El Mides prevé gestionar en septiembre los $47.4 millones necesarios para realizar el cuarto pago y mantener la continuidad de las transferencias sociales.