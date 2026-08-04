Panamá Nacionales -  4 de agosto de 2026 - 17:39

Programa 120 a los 65 cumple 17 años beneficiando a más de 117 mil adultos mayores

El programa 120 a los 65 representa una herramienta fundamental para miles de adultos mayores que no cuentan con una jubilación.

Programa 120 a los 65 cumple 17 años.

Programa 120 a los 65 cumple 17 años.

MIDES
Ana Canto
Por Ana Canto

A 17 años de su creación, el programa 120 a los 65 del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) continúa transformando la vida de miles de personas mayores en situación de vulnerabilidad, al beneficiar actualmente a 117 125 panameños con transferencias monetarias trimestrales que representan una inversión de B/. 42.1 millones.

Para conmemorar este aniversario, la Dirección de Inclusión y Desarrollo Social del MIDES reunió a beneficiarios y autoridades en un acto que reafirmó el compromiso del Estado de garantizar protección social a la población adulta mayor.

En este sentido, Magalis Araúz, directora de Inclusión y Desarrollo Social del MIDES, resaltó que 120 a los 65 representa una herramienta fundamental para miles de adultos mayores que, después de una vida de trabajo, no cuentan con una jubilación y requieren respaldo para atender sus necesidades básicas.

Durante la jornada que contó con la participación del viceministro Roberto Arosemena, y la secretaria general, Andrea Vega, se desarrollaron diversas actividades orientadas a promover una vejez activa y saludable.

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