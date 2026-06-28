Mundial 2026: Comienza la fase de eliminación directa con los 32 clasificados a la siguiente ronda

¿Cuánto gana una selección eliminada en fase de grupos del Mundial 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en una nueva etapa. Este domingo 28 de junio comienzan oficialmente los dieciseisavos de final , la primera ronda de eliminación directa del torneo, donde los 32 equipos clasificados buscarán avanzar y mantenerse en la pelea por el campeonato.

A partir de ahora no habrá margen para el error: cada encuentro será una final y una derrota significará la despedida del certamen.

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Sudáfrica y Canadá abren la fase de eliminación directa

El primer partido de los dieciseisavos de final enfrentará a:

Sudáfrica vs. Canadá

vs. Hora: 2:00 p.m. (hora de Panamá)

El ganador asegurará su boleto a los octavos de final y continuará su camino hacia el título mundial.

Inicia el camino hacia la gran final

Con el cierre de la fase de grupos, las selecciones que lograron clasificar afrontarán partidos de eliminación directa en busca de un lugar entre las mejores del torneo.

La edición 2026 del Mundial, la primera con 48 selecciones participantes, continúa avanzando con un formato renovado que incorpora los dieciseisavos de final antes de los tradicionales octavos.

Cada encuentro definirá quién sigue con vida en la competencia y quién se despide del sueño de levantar el trofeo de campeón del mundo.

Los aficionados podrán seguir toda la emoción del torneo a través de la cobertura especial de RPC Radio, emisora oficial, que transmitirá las incidencias de los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.